Le Sommet arabo-africain de Riyad reporté

Initialement prévu pour se tenir samedi 11 novembre 2023 à Ryad (Arabie Saoudite), le 5è Sommet Arabo-Africain a été reporté par les autorités de l’Arabie Saoudite. Les raison d’un tel ajournement n’ont pas encore été précisées.

A travers une lettre officielle estampillée « Très urgent » adressée à la Commission de l’Union Africaine (UA), l’Ambassade d’Arabie-Saoudite à Addis-Abeba (Ethiopie) a informé du report à une date ultérieure du 5è Sommet Arabo-Africain prévu pour samedi 11 novembre 2023.

Les raisons d’un tel report ne sont pas précisées dans la correspondance mais des sources bien renseignées indiquent que la participation annoncée du front Polisario, une organisation terroriste, au Sommet, serait la cause de l’ajournement.

Le Royaume de l’Arabie Saoudite très attaché aux valeurs morales et humaines ainsi qu’au maintien de ses liens fraternels avec des membres de la Ligue Arabe opposés à une telle participation notamment le Royaume du Maroc, a décidé de reporter le 5è Sommet Arabo-Africain.

Selon le Ministère saoudien des Affaires étrangères saoudien, le sommet a été reporté « après concertation avec le secrétariat général de la Ligue des Etats Arabes et la commission de l’Union Africaine et dans le souci d’éviter que les développements politiques en cours dans la région n’influent sur le partenariat arabo-africain axé sur le volet du développement économique ».

Ce report s’explique par les tragiques événements en cours à Gaza qui ont conduit à réunir à Ryad, un sommet arabe extraordinaire et un sommet islamique, qui seront consacrés à l’examen de la crise actuelle et à ses graves conséquences humanitaires et à la recherche de solutions à cette crise, précise le ministère des Affaires étrangères saoudien dans un communiqué.

