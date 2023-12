Des distinctions internationales au Bénin pour sa bonne gouvernance

L’économie béninoise se porte bien. En témoignent les performances enregistrées ces dernières années en matière de la solidité de la politique budgétaire et institutionnelle, la mise en œuvre des réformes, et la qualité de gestion de la dette.

Le Bénin depuis 2016, a enregistré plusieurs performances qui lui ont valu plusieurs distinctions. En matière de la solidité de la politique budgétaire et institutionnelle, le Bénin a été classé 1er en Afrique, et 8e au niveau mondial en matière de transparence des dépenses fiscales en 2023 par Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI). C’est le 2e pays africain ayant les meilleurs pratiques en matière de transparence budgétaire après l’Afrique du Sud, titre de l’année 2021. Il a été classé 1er en matière de transparence budgétaire en 2019 en Afrique francophone par l’Union Européenne et le Fonds monétaire international.

Pour ce qui concerne la mise en œuvre des réformes, le Bénin a été constant dans la mise en œuvre de son programme de réformes économiques financières, maintenant ses antécédents de forte croissance (mai 2023), comme l’a souligné le FMI dans le cadre de la deuxième revue du programme MEDA/FCE.

Dans ce domaine, le Bénin est classé 1er en Afrique de l’Ouest, et 4e en Afrique pour l’évaluation CPIA (Indice d’évaluation des politiques et des institutions) en 2023.

Le pays suivant ses performances, a été sélectionné avec seulement 04 autres pays dans le monde (Guatemala, Indonésie, Rwanda, et Vietnam) pour participer au programme du FMI pour la mise en œuvre des ODD à l’horizon 2023.

Du point de vue de la qualité de gestion de la dette, en 2022, le ministre des finances du Bénin a reçu le prix du ‘’Most Impressive African Funding Official‘’ pour le compte de l’année 2021.

L’émission inaugurale d’obligation SDG du Bénin, d’un montant de 500 millions d’euros, a également reçu le prix ‘’Deal of ythe Year’’ 2022 de The Banker, dans la catégorie ‘’Fiance durable’’. Le Bénin est par ailleurs, le premier pays à conclure un accord avec le FMI sur la facilité pour la Résilience et la Durabilité avec un accès de 120% de sa quote-part, au-delà de la norme de 75% prescrite.

Le prix Global Markets 2019 de la meilleure agence de gestion de la dette publique en Afrique subsaharienne, a été également décerné au Bénin.

Autant de performances qui expliquent les décisions favorables de plusieurs agences de notation.

Le Bénin est le seul pays d’Afrique en 2023, disposant d’une perspective Positive avec l’Agence SP ; et qui bénéficie d’un rehaussement de la notation de B2 à B1, en mars 2021 (Moody’s) ; et d’un rehaussement de la notation de B à B+ en octobre 2021 (Fitch Ratings).

F. A. A.

21 décembre 2023 par