Des dispositions prises pour une année scolaire apaisée

À quelques jours de la rentrée, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a rassuré ce vendredi 5 septembre 2025 sur les dispositions prises pour une année scolaire apaisée.

Les classes reprennent le 15 septembre prochain au Bénin. En prélude à cette rentrée 2025-2026, le porte-parole du gouvernement a rappelé les dispositions prises.

Selon Wilfried Léandre Houngbédji, les réformes engagées depuis plusieurs années portent leurs fruits. Le Bénin connaît désormais « des années scolaires normales, sans perturbation », grâce à l’engagement des enseignants, des parents et du gouvernement. Houngbédji a rappelé qu’en 2024, « la première promotion de candidats au BAC depuis des décennies a bouclé tout son cycle secondaire sans un seul jour de grève ».

Même constat au primaire et au collège. « Les enfants qui ont fait leur CEP ont fait du CI au CM2 sans connaître un seul jour de grève », a indiqué le porte-parole du gouvernement. Pour lui, ces résultats traduisent la rigueur dans la gestion du système éducatif.

Des repas chauds dès le 1er jour

Wilfried Léandre Houngbédji a également mis en avant les efforts pour l’alimentation scolaire. « Dès le premier jour de cette rentrée, les équipes de l’Agence nationale de la nutrition et de l’alimentation sont déjà mobilisées pour que les enfants aient accès à leur repas chaud, et cela sur les 180 jours », a précisé le porte-praole du gouvernement. Une rupture avec l’ancienne pratique avant 2016 où « les enfants n’avaient que 20 jours de repas dans l’année ».

Le porte-parole du gouvernement assure que les mêmes dispositions seront maintenues pour l’année scolaire 2025-2026.

M. M.

5 septembre 2025 par ,