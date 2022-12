Des dialogues ouverts sur la sécurisation du processus électoral

Les Forces de défense et de sécurité et les leaders communautaires ont échangé sur leurs rôles réciproques dans la sécurisation du processus électoral pour les législatives de 2023. C’est à travers des ateliers de dialogues organisés, jeudi 8 décembre 2022, simultanément à Porto-Novo et à Bohicon par la Plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin (PEOSC).

Contribuer à la pacification du processus électoral, amener les Forces de défense et de sécurité et les leaders communautaires à échanger sur leurs rôles réciproques pour la sécurisation de la période électorale ; leur permettre d’appréhender leurs rôles, obligations et impératifs en matière de sécurité électorale, de déterminer les attitudes et comportements à adopter par les populations en cette période de menaces sécuritaires liées aux attaques terroristes, de prendre des résolutions et de travailler ensemble pour des élections libres, transparentes et paisibles. Tels sont les objectifs de la rencontre d’échanges organisés, jeudi 8 décembre 2022, simultanément dans les communes de Porto-Novo et Bohicon par la Plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin (PEOSC).

Les participants ont été répartis par groupes d’acteurs ou mixtes. Une compréhension croisée de certains thèmes liés à la sécurité électorale, la Militarisation, la Neutralisation, la Tolérance, aux Biens Publics, etc. l’état des lieux de la situation socio-politique actuelle ainsi que les défis et risques liés aux législatives de janvier 2023 ont été présentés aux participants.

La session a été consacrée, entre autres, à l’identification des pistes de collaboration et des actions à mener par les acteurs communautaires pour une implication des communautés dans la sécurisation et la pacification de la période et du processus électoral dans les localités respectives des participants au dialogue.

La Plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin (PEOSC) est une coalition de réseaux et organisations de la société civile béninoise qui, depuis sa création en 2015, œuvre à l’amélioration des processus électoraux et à la culture de la redevabilité électorale grâce aux efforts fédérés des acteurs non-étatiques intervenant dans la veille citoyenne. L’intervention de la PEOSC dans les processus électoraux repose sur trois piliers : Observer – Rapporter – Agir. A travers chacun de ces piliers, la PEOSC travaille au renforcement de la démocratie, la préservation de la paix pour un bon déroulement des processus électoraux.

