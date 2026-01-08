jeudi, 8 janvier 2026 -

755 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Justice

Des détenus poursuivis pour trafic de drogue en prison




Des détenus de la maison d’arrêt d’Abomey sont poursuivis pour détention et trafic de chanvre indien en milieu carcéral.

Une affaire de trafic de drogue à la prison d’Abomey est devant la justice. Trois détenus sont poursuivis dans cette affaire selon Bip Radio. Il s’agit de 52 boulettes de chanvre indien introduits dans cette maison d’arrêt. Le produit est ensuite revendu à 50 000 FCFA le sachet. Les accusés seraient à leur 2e essai. Ils ont comparu devant le tribunal de première instance d’Abomey. Ce dernier s’est déclaré incompétent. L’affaire a été renvoyée devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




45 terroristes neutralisés,7suspects remis à la justice


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les Forces armées béninoises (Fab) montent en puissance dans la lutte (…)
Lire la suite

De jeunes arrêté pour vol de moto


5 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat frontalier de Kassouala, dans la commune (…)
Lire la suite

Un surveillant chef de prison cité dans une affaire d’escroquerie


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un surveillant chef de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi a été placé en (…)
Lire la suite

Le procès de Soumaïla Sounon Boké s’ouvre ce mardi à la CRIET


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Poursuivi pour « harcèlement par la biais d’une communication (…)
Lire la suite

3 individus arrêtés avec du chanvre indien dans un couvent


30 décembre 2025 par Marc Mensah
Le commissariat du 4ᵉ arrondissement de Ouidah a arrêté, samedi 27 (…)
Lire la suite

25 millions FCFA de faux billets saisis à Bohicon


30 décembre 2025 par Marc Mensah
Deux hommes ont été interpellés, dimanche 28 décembre 2025 à (…)
Lire la suite

Le gouvernement prend en charge la réparation des dommages de la mutunerie


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil extraordinaire des ministres, ce vendredi 26 décembre (…)
Lire la suite

2 hommes arrêtés pour vente frauduleuse d’un champ d’ananas


26 décembre 2025 par Marc Mensah
La police a interpellé, lundi 22 décembre 2025, deux individus dans (…)
Lire la suite

Un apprenti maçon arrêté pour vol de mouton


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Tentative de vol à Tanta dans la commune de Zè ! Un suspect remis à la (…)
Lire la suite

Hosée Houngnibo recouvre la liberté


22 décembre 2025 par Marc Mensah
Hosée Houngnibo, coordonnateur national du mouvement OB26, a été relaxé (…)
Lire la suite

Un employé arrêté en tentant de revendre la moto de son patron


22 décembre 2025 par Marc Mensah
Un employé d’une station de lavage a été interpellé, samedi 20 décembre (…)
Lire la suite

Un tricycle abandonné avec 321 kg de faux médicaments


20 décembre 2025 par Marc Mensah
A Kilibo, la police a saisi plus de 321 kilogrammes de produits (…)
Lire la suite

Candide Azannaï attendu à la CRIET


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï, est attendu (…)
Lire la suite

Voici comment le Bénin a traqué et localisé Pascal Tigri


18 décembre 2025 par Marc Mensah
Plus de dix jours après l’échec du coup d’Etat du 7 décembre contre le (…)
Lire la suite

Le jeu trouble de certains voisins du Bénin


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Quelques jours après la tentative de coup d’Etat avortée dans la (…)
Lire la suite

Constantin Amoussou condamné à 8 ans de prison pour viol sur mineure


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’écrivain et chroniqueur littéraire, Constantin Amoussou a été (…)
Lire la suite

Le commissaire de police Delcoz Kindjanhoundé à la Criet


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été (…)
Lire la suite

Une trentaine de suspects devant la CRIET


15 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Une trentaine de suspects ont été présentés devant la CRIET, ce lundi (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires