Des détenus poursuivis pour trafic de drogue en prison

Des détenus de la maison d’arrêt d’Abomey sont poursuivis pour détention et trafic de chanvre indien en milieu carcéral.

Une affaire de trafic de drogue à la prison d’Abomey est devant la justice. Trois détenus sont poursuivis dans cette affaire selon Bip Radio. Il s’agit de 52 boulettes de chanvre indien introduits dans cette maison d’arrêt. Le produit est ensuite revendu à 50 000 FCFA le sachet. Les accusés seraient à leur 2e essai. Ils ont comparu devant le tribunal de première instance d’Abomey. Ce dernier s’est déclaré incompétent. L’affaire a été renvoyée devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

A.A.A

8 janvier 2026 par ,