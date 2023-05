Des démissions au parti FCBE à Cotonou

Le parti Force Cauri pour un Bénin Emergent (FCBE) a enregistré des démissions dans la 16è Circonscription Electorale. Les démissionnaires l’ont fait savoir à travers une déclaration rendue publique, mardi 09 mai 2023.

Sylvanus Aïssi, Viho Tagbo Pierre, Eric Aitchémé, Edwige Kossouho et Falilatou Afo Ramanou, démissionnent du parti Force Cauri pour un Bénin Emergent (FCBE) dans la 16è Circonscription Electorale et entendent donner une autre vision à leur combat politique pour le bien-être des populations.

Les résultats du parti FCBE aux élections législatives de janvier 2023 sont les raisons évoquées par les démissionnaires. « De l’analyse de nos résultats et de tout ce qui y a concouru, on retient entre autres, que malgré la bonne foi du Secrétaire Exécutif National Paul Hounkpè, ses efforts sont noyés dans des agissements très peu orthodoxes, de certains de ses collaborateurs. Ce qui a plombé les efforts de toute l’équipe de campagnes, aussi bien dans la 16ème circonscription électorale, que dans bien d’autres », ont indiqué les démissionnaires dans une déclaration rendue publique, mardi 09 mai 2023.

Les ex membres de FCBE n’ont pas indiqué, pour l’heure, une destination politique, mais prévoient de le faire dans les prochains jours. « (…) Nous déciderons, ensemble avec les militants à la base, la nouvelle orientation que nous comptons donner à notre combat politique, et dans quel cadre légal ceci pourra s’exécuter », ont précisé les démissionnaires par la voix de Sylvanus Aïssi.

