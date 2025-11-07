vendredi, 7 novembre 2025 -

2084 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Élections générales 2026/ Déclaration conjointe du MJL et du MEF

Des demandes frauduleuses de casiers judiciaires et de quitus fiscaux

(De nombreuses plaintes de citoyens enregistrées)




Le ministère de la Justice et de la Législation et le ministère des Finances et de l’Economie dénoncent des demandes frauduleuses de casiers judiciaires et de quitus fiscaux effectuées dans le cadre du processus de dépôt des dossiers pour les élections communales et législatives. C’est ce qui ressort de la déclaration conjointe faite par les représentants des deux ministères ce vendredi 7 novembre 2025.

Des demandes de casiers judiciaires et de quitus fiscaux sont faites au nom et pour le compte de personnes sans leur consentement, ni leur consultation préalable. Selon la déclaration conjointe lue par le directeur du Centre national du casier judiciaire Jesukon Antoine Abevi, les services compétents ont reçu de nombreuses plaintes de citoyens se disant victimes de tels agissements du fait qu’ils reçoivent sur leur téléphone des messages provenant des services administratifs concernés.

Des demandes multiples de duplicata pour le compte d’autrui

Les autorités constatent également que des individus procèdent à des demandes multiples de duplicata pour le compte d’autrui sur la base de fausses procurations. Ces manœuvres visent à retirer illégalement les documents nécessaires à la constitution des dossiers de candidature, notamment dans le cadre des élections communales et législatives de 2026.

« Ces pièces sont individuelles et ne sauraient être demandées ni retirées pour autrui. C’est pourquoi dans les cas de retrait pour le compte d’une autre personne, il est exigé la présentation d’une procuration régulière dûment délivrée par le bénéficiaire ou la notification de l’identité de la personne désignée pour la remise », précise-t-il. Face à ces dérives, les deux ministères invitent toutes les personnes concernées à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la loi.

Akpédjé Ayosso

La déclaration conjointe des directeurs des Impôts et du Centre National des casiers Judiciaires
www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso




La plénière suspendue à l’Assemblée nationale


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La plénière à l’Assemblée nationale ce mercredi 5 novembre 2025, a été (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 5 novembre 2025, sous (…)
Lire la suite

Christian Lagnidé défend un mandat unique à compter de 2031


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ancien ministre dans le gouvernement du président Mathieu Kérékou, (…)
Lire la suite

Ce que le parti LD aurait dû faire, selon Patrice Talon


4 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans un entretien à la télévision nationale, le président Patrice Talon (…)
Lire la suite

Le parti LD dispose de 72 h pour mettre à jour son dossier


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti ‘’Les Démocrates (LD)’’ dispose d’un délai de 72 heures pour (…)
Lire la suite

Patrice Talon se prononce sur l’actualité ce mardi


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon se prononce sur (…)
Lire la suite

Voici les membres du Conseil d’Administration du CNSR


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Par décret N° 2025-652 du 22 octobre 2025, le président Patrice Talon a (…)
Lire la suite

Les deux duos de candidats à la Cour constitutionnelle


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle du Bénin reçoit, ce mardi 4 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Talon échange avec les députés de la mouvance ce mardi


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À la veille de l’examen de la proposition de révision de la (…)
Lire la suite

Soglo et Yayi mettront leurs expériences au service de la Nation


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi (…)
Lire la suite

Romuald Wadagni, candidat de l’unité et du rassemblement


2 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le candidat de la mouvance présidentielle Romuald Wadagni, aura une (…)
Lire la suite

Séance de travail entre Romuald Wadagni et les députés LD démissionnaires


2 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Romuald Wadagni est le candidat de l’unité et du rassemblement. Une (…)
Lire la suite

Après Sodjinou, le parti LD perd cinq députés


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La crise politique au sein du parti Les Démocrates (LD) s’est accentuée (…)
Lire la suite

Des militants LD se retirent de la course pour les élections générales (…)


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après la présidentielle d’avril 2026, le parti Les Démocrates pourrait (…)
Lire la suite

Ce qu’il faut savoir de la proposition portant institutionnalisation du (…)


31 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les honorables députés Aké Natonde de Assan Seibou respectivement (…)
Lire la suite

La liste électorale informatisée affichée dans les centres de vote


30 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Liste électorale informatisée (LEI) devant servir à l’organisation (…)
Lire la suite

04 nominations dans trois ministères


29 octobre 2025 par Marina Houénou
Plusieurs cadres de l’administration ont été promus à divers postes (…)
Lire la suite

Houngbédji apporte son soutien à la candidature de Wadagni


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une déclaration rendue publique, ce mardi 28 octobre 2025, le (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires