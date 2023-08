Des délégués des postes de l’Afrique francophone en formation à Cotonou

Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis lundi 14 août 2023, une formation des délégués des postes de 17 pays de l’Afrique francophone. La formation organisée par l’Union postale universelle (UPU) en collaboration avec la Poste du Bénin s’inscrit dans le cadre du projet ORE 3.

Des délégués de postes de l’Afrique francophone en formation à Cotonou sur le commerce électronique. L’objectif de cette formation initiée par la Poste du Bénin en collaboration avec l’Union postale universelle, est de permettre à ces acteurs postaux, de relever les défis qui s’imposent de nos jours dans le secteur de la poste. « Efficacité opérationnelle et développement du commerce électronique », c’est le thème retenu pour les travaux prévus pour durer 05 jours. Ils seront l’occasion pour les participants estimés à environ une trentaine, d’explorer des thématiques telles que l’amélioration de la performance des services, la qualité des services, l’intégration des systèmes d’informations géographiques dans l’adressage postal. Les ateliers de discussions et de partage d’expériences qui seront organisés dans le cadre de la formation, permettront aux acteurs postaux, d’échanger des idées afin de construire « un écosystème postal plus prometteur ».

Jufith Glidja, directrice de la Poste du Bénin, Léonida Diémé, représentante de l’UPU, Adama Diouf, secrétaire exécutif de la Conférence des postes des Etats de l’Afrique de l’ouest (CPEAO), et Alban Bessan, secrétaire général du ministère de l’économie et des finances, représentant le ministre Romuald Wadagni, ont présidé la cérémonie d’ouverture de la formation.

