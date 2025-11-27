jeudi, 27 novembre 2025 -

Faits divers

Un inciendie crée des dégâts à l’IMSP de Dangbo




L’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo a enregistré, ce mercredi 26 novembre 2025, des dégâts suite à un incendie.

Incendie à l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo. Les flammes ont consumé l’auditorium de l’Institut de plus de 200 places. Le constat des dégâts a été fait au petit matin du mercredi. L’origine du sinistre reste pour le moment inconnue. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l’incendie.

A.A.A

27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso




La police intercepte 19 voitures volées au Canada


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une opération de la Police Républicaine a permis de mener un contrôle (…)
Un enseignant fait un malaise en plein cours et meurt


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A l’EPP de Somé, une localité de l’arrondissement de Kpakpamè, dans la (…)
Annonce de décès


25 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
ANNONCE DE DÉCÈS La collectivité ADJAHOSSOU de Savalou Les (…)
Un conducteur de taxi jugé pour corruption de policier


21 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Un conducteur de taxi a été jugé ce jeudi 20 novembre 2025, à la Cour (…)
Un camion en surcharge renversé à Dantokpa


21 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le chauffeur d’un camion en surcharge a perdu le contrôle au marché de (…)
Un vendeur d’essence de contrebande assassiné


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le corps sans vie d’un jeune revendeur d’essence frelatée communément (…)
Un enseignant de SVT interpellé pour abus sexuel sur une apprenante


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un enseignant de Sciences de vie et de la terre (SVT) a été interpellé (…)
Près de 2 millions FCFA de faux billets saisis, deux individus arrêtés


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le commissariat du 5e arrondissement de Porto-Novo a interpellé, il y a (…)
Un faux multiplicateur d’argent arrêté à Cana


17 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Une équipe conjointe des commissariats de Hounli et de Cana, dans la (…)
Eden food relève le défi des « 100 marmites en 24 heures »


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La restauratrice béninoise « Eden food », de son vrai nom Love Anick (…)
Un homme assassiné dans un litige foncier


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Blessé par balles dans un conflit foncier à Lonfin dans la commune de (…)
Un vendeur d’ ‘’œuf d’arc-en-ciel’’ arrêté


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les agents de police de l’arrondissement d’Ahouannonzou, commune (…)
Un individu arrêté avec une centaine de plaques funéraires


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Un individu a été arrêté au PK 14 Godomey, mercredi 12 novembre 2025, (…)
La cantine de L’EPP Kpassali cambriolée


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Située dans la commune de Glazoué, l’École primaire publique (EPP) de (…)
Un employé poursuit son ex patronne en justice et exige 15 millions de (…)


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le Tribunal de première instance de Cotonou a examiné le dossier (…)
Un homme brulé vif pour vol d’animaux


30 octobre 2025 par Marina Houénou
Accusé de vol de ruminants à Tozoumey dans la commune de Lokossa, un (…)
Le 1er novembre déclaré férié, chômé, et payé


30 octobre 2025 par Marina Houénou
La journée du 1er novembre 2025 a été déclarée fériée, chômée et payée (…)
L’assurance maladie obligatoire élargie aux mendiants, malades mentaux (…)


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a adopté, ce mercredi 29 octobre 2025, le décret (…)
