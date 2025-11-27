Un inciendie crée des dégâts à l’IMSP de Dangbo

L’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo a enregistré, ce mercredi 26 novembre 2025, des dégâts suite à un incendie.

Incendie à l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo. Les flammes ont consumé l’auditorium de l’Institut de plus de 200 places. Le constat des dégâts a été fait au petit matin du mercredi. L’origine du sinistre reste pour le moment inconnue. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l’incendie.

A.A.A

