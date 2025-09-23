Des coupures d’électricité dans plusieurs localités ce mardi

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) annonce la coupure d’’électricité dans plusieurs communes ce mardi 23 Septembre 2025 en raison de travaux de maintenance.

Des travaux du réseau électrique se dérouleront ce mardi, entre 10 heures et 14 heure, dans plusieurs localités du département de l’Atlantique. Les localités concernées sont : Tangbo, Wawata-Fandji, Zè-Plaque, Adjan, Dodjibata, Gonfandji, Agodotan, Zè Centre, Acouèdjromédé et environs.

Des coupures sont également annoncées dans des localités des départements du Mono-Couffo, Borgou, Alibori, Ouémé-plateau, et des Collines. « Tout le réseau électrique doit être considéré sous tension », précise un communiqué de la SBEE.

Marina HOUENOU (Stag)

23 septembre 2025 par ,