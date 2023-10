Des corrections à effectuer dans la base de données des bénéficiaires

Le gouvernement béninois a décidé, jeudi 05 octobre 2023, en Conseil des ministres de la consolidation de la base de données des bénéficiaires des programmes de protection sociale.

Le gouvernement de Patrice Talon envisage d’effectuer des corrections au niveau de la base de données des bénéficiaires des programmes de protection sociale. Selon le Conseil des ministres, la mise en exploitation de la base de données a révélé certaines insuffisances et des cas d’injustice. Il sera donc question de corriger ces insuffisances en intégrant les pauvres extrêmes non-inscrits lors de la première opération et en l’apurant des personnes non éligibles qui s’y sont retrouvées.

« En dénombrement des ménages et des individus cibles, la base qui donne ainsi corps au Registre social unique intègrera davantage de modalités pour identifier objectivement et facilement les bénéficiaires potentiels des programmes de protection sociale tels que GBESSOKE, SWEDD, etc », informe le gouvernement béninois.

La première édition réalisée entre 2018 et 2020 a permis de recenser deux millions cinq cent mille (2.500.000) individus comme pauvres dont un million cinq cent mille (1.500.000) classées pauvres extrêmes.

