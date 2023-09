Des convois d’aide humanitaire bloqués à la frontière bénino-nigérienne

L’entrée au Niger est bloquée à une trentaine de camions chargés d’aide humanitaire.

Des produits nutritionnels, des médicaments destinés aux villes de Diffa, Maradi, Tahoua, Zinder et Niamey sont bloqués à la frontière bénino-nigérienne. Une trentaine de camions d’aide empruntant le couloir humanitaire ouvert par le Bénin sont ainsi interdits d’entrée au Niger.

Selon RFI, un passage humanitaire a été ouvert à la demande des Nations-Unies en dépit des sanctions de la CEDEAO.

Le Bénin, le Togo et le Nigéria avaient été sollicités pour faire passer l’aide humanitaire au Niger. Mais la junte militaire au pouvoir refuse toute aide venant de Cotonou, a fait savoir le ministre béninois des affaires étrangères dans un courrier confidentiel destiné aux Nations-Unies.

La junte a la dent dure contre les autorités béninoises depuis le renversement du président Mohamed Bazoum. Pour les militaires en place à Niamey, Cotonou pourrait jouer un rôle en cas de mise à exécution de la menace d’intervention militaire de la CEDEAO au Niger.

Mais les autorités du Togo et du Nigéria sont favorables à l’acheminement de cette aide au Niger via leurs territoires.

