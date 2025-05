Des consultations gratuites pour les plaies à la jambe

Le Ministère de la Santé, à travers le Programme national de Lutte contre la Lépre et l’Ulcère de Buruli, organise une campagne de consultations foraines. Elle vise à consulter les personnes présentant des plaies ou ulcérations des jambes évoluant depuis au moins deux semaines. Les cas nécessitant une prise en charge spécialisée seront orientés vers le centre de dépistage et de traitement de l’ulcère de Buruli ou le centre de traitement anti-lépre le plus proche. Les consultations sont gratuites et se dérouleront du 12 au 30 mai 2025 dans les centres de santé de commune de tous les départements du Bénin. Lire le communiqué en date du 8 mai 2025.

