Des conseillers reçus dans l’Ordre national

Des sages de la Cour constitutionnelle ont été reçus dans l’ordre national du Bénin lors d’une cérémonie présidée par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi TALATA, le vendredi 25 juillet 2025.

Mathieu ADJOVI, conseiller à la Cour constitutionnelle accède désormais au grade de Grand Officier de l’Ordre national du Bénin. Comme lui, Nicolas ASSOGBA, Vincent Codjo ACAKPO, Michel ADJAKA et Aleyya GOUDA BACO, tous conseillers à la haute juridiction, ont été faits Commandeurs de l’Ordre national du Bénin. La cérémonie de distinction a lieu le vendredi 25 juillet dernier, au siège de la Cour constitutionnelle.

Cette distinction selon la vice-présidente de la République, vient saluer les efforts constants et le sens élevé du devoir de ces juges constitutionnels au service de la démocratie béninoise. Pour Mariam Chabi TALATA, les décisions prises par cette 7e mandature depuis son installation le 6 juin 2023, avec pertinence, objectivité, justesse et complétude, rassurent sur les capacités de ses membres à assumer pleinement et efficacement leurs différentes charges.

Examinant le rôle dans le cadre des élections générales de 2026, la première que le Bénin s’apprête à organiser depuis le renouveau démocratique, elle estime qu’avec « cet aéropage d’experts du droit, de la politique et du social », l’on devrait envisager ces élections dans « la quiétude, la sérénité et l’espérance ».

Au nom des récipiendaires, Mathieu ADJOVI a exprimé sa gratitude au chef de l’Etat pour cette marque de reconnaissance. Cette distinction selon lui, ne célèbre pas seulement des parcours individuels. « Elle consacre avant tout une responsabilité collective, celle de nous voir œuvrer avec loyauté, rigueur et humilité au service de notre pays, le Bénin », a-t-il indiqué réitérant l’engagement de la mandature à laquelle il appartient à poursuivre ses efforts constants de respect de la Constitution, loi fondamentale au Bénin.

Plusieurs personnalités dont le Professeur Cossi Dorothé SOSSA, président de la Cour constitutionnelle et la Professeure Dandi GNAMOU, conseillère et présidente de la Haute Cour de justice ont rehaussé l’évènement de leur présence.

F. A. A.

27 juillet 2025 par ,