Des conseillers communaux quittent l’UP pour le BR

Vague de démissions au sein du parti Union Progressiste (UP) en début de semaine dans la commune de Savalou, département des Collines. Les sieurs Bertin NANOUKON et Joseph SANSAN, respectivement chef d’arrondissement (CA) et conseiller communal à Djalloukou ont quitté la formation politique que dirige le président Bruno AMOUSSOU.

C’est à travers une correspondance en date du lundi 11 octobre 2021 que les deux conseillers ont notifié leur départ au chef de parti. Selon cette correspondance, c’est pour des raisons de convenance personnelle que les deux militants ont décidé de quitter l’UP.

Bertin NANOUKON et Joseph SANSAN élus aux dernières élections communales et locales sur la liste UP à Djalloukou ont rejoint le Bloc Républicain (BR) de Abdoulaye Bio TCHANE qui se conforte désormais avec une majorité de 14 conseillers. L’UP quant à elle régresse, et passe de 06 à 04 conseillers communaux.

F. A. A.

13 octobre 2021 par