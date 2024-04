Des comptables de Bénin Terminal poursuivis pour vol de 1,7 milliard FCFA

Ce lundi 08 avril 2024, des comptables de la société Bénin Terminal ont comparu devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils sont poursuivis dans une affaire de soustraction frauduleuse d’une somme de 1,7 milliard de francs CFA pour des paiements sur la plateforme de Guichet unique de formalisation des entreprises (GUFE).

Une affaire de soustraction frauduleuse de fonds éclabousse le service comptable de la société Bénin Terminal. En cause dans ce dossier, le comptable principal, poursuivi avec mandat de dépôt, et trois autres assistants, mis sous convocation. Il leur est reproché d’avoir émis des factures sur une plateforme de Guichet unique de formalisation des entreprises dans le but de sortir des conteneurs sans preuves de paiement. La manœuvre selon le responsable juridique de Bénin Terminal présent au procès, est observé sur la période de 2019 à 2023 ; et le préjudice estimé à 1,7 milliard de francs CFA.

Dans cette affaire, le comptable principal, est poursuivi pour « abus de confiance » et les 03 assistants pour « complicité d’abus de confiance ».

A la barre ce lundi 08 avril, ils n’ont pas reconnu les faits mis à leur charge. Tous ont plaidé non coupable.

Le ministère public, après les déclarations à la barre a demandé à la Cour, d’ordonner le GUFE de mettre à disposition de la Cour, des données informatiques en liens avec les opérations invalidées pour le compte de Bénin Terminal. Demande à laquelle la Cour et les parties ont accédé.

Le dossier est renvoyé au 10 juin 2024. Le directeur administratif et financier de Bénin terminal, est convoqué à cette audience pour plus de détails.

F. A. A.

8 avril 2024 par ,