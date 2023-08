Des commerces fermés pour surenchère sur le gaz domestique

La Direction Départementale de l’Industrie et du Commerce (DDIC) effectue des contrôles dans les magasins de vente du gaz domestique dans les départements du Mono et du Couffo.

Une équipe de la Direction Départementale de l’Industrie et du Commerce (DDIC-Mono/Couffo) conduite par la Directrice Doris Tossou, sillonne les centres de commerce du gaz domestique depuis samedi 26 août 2023 suite à la surenchère de certains commerçants. « La tendance dans les départements du Mono et du Couffo est que les bouteilles de 6 kg de gaz sont commercialisés à 6 500 FCFA voire 7 000 au lieu des 4 770 FCFA réglementaires et pour les bouteilles de 12 kg à 11 000 FCFA et 11 500 FCFA au lieu des 9 935 FCFA indiqués par le gouvernement », a constaté la DDIC-Mono/Couffo à la suite des opérations inopinées effectuées les 26 et 27 août derniers à Lokossa, Hillacondji, Aplahouè, Dogbo et Azovè.

Les entreprises épinglées pour surenchère ont été mis sous scellés. Les promoteurs de ces entreprises sont convoqués ce lundi 28 août 2023 à la Direction Départementale de l’Industrie et du Commerce (DDIC-Mono/Couffo) pour la suite de la procédure.

Les prix du gaz domestique n’ont connu aucune augmentation, a indiqué la DDIC à l’endroit des populations.

M. M.

28 août 2023 par ,