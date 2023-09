Des commerçants véreux épinglés dans le Zou

A Abomey, plusieurs commerçants véreux ont été épinglés au cours de la descente d’une équipe de la direction départementale de l’industrie et du commerce du Zou et des Collines le lundi 28 août 2023. Ils ont vendu le gaz au-delà du prix normal fixé par le gouvernement.

Dans le département du Zou, certains promoteurs de boutiques de vente de gaz domestique ne respectent pas les prix fixés par le gouvernement. Ces commerçants indélicats ont été épinglés lors de la descente d’une équipe de la direction départementale du Zou et des Collines lundi 28 août 2023. Ces commerçants véreux selon la directrice départementale de l’industrie et du commerce, cèdent la petite bouteille de gaz (6Kg) au prix de 5500 ou 6000 FCFA, et la grande bouteille (12Kg) à un prix compris entre 11.000 et 12.000 FCFA aux populations. Conformément aux instructions du ministre du commerce et de l’industrie, ces commerçants ont été convoqués et devront répondre de leurs actes.

Avant le Zou, plusieurs autres commerçants avaient été interpellés dans les départements du Mono et du Couffo.

Du fait de la rareté du gaz domestique sur le marché, plusieurs commerçants essaient de maximiser leurs gains faisant de la surenchère. Une pratique à laquelle le ministre de l’industrie et du commerce a voulu mettre fin publiant un communiqué le 25 août dernier.

30 août 2023 par