Des coïncidences dans la mutinerie avortée du 7 décembre




La tentative de renversement du gouvernement qui a eu lieu le dimanche 7 décembre, instigué par le lieutenant-colonel Pascal Éloge Tigri et ses acolytes a échoué dans son entreprise. Mais est-elle le fruit d’un projet interne ou aurait-elle pu bénéficier d’une aide extérieure ?

Ce dimanche, la capitale s’est réveillée au son des déflagrations et des coups de feu. Des mutins ont tenté de renverser le pouvoir dirigé par Patrice Talon. Le lieutenant-colonel Tigri, présenté comme le chef de cette tentative de coup d’État avortée, s’est réfugié dans un pays voisin. Un mandat d’arrêt international devrait être émis à son encontre par les autorités dans les prochains jours. Mais ce qui interroge à l’heure actuelle ce sont les soutiens dont il aurait pu bénéficier.

En effet, on remarque des coïncidences plutôt étonnantes. Deux navires russes le Stoikyi et le Yelnya se trouvaient précisément au large des côtes béninoises lors de ce putsch. Le premier est un bâtiment militaire détenant des capacités de surveillance et de renseignement avancées ainsi que des hélicoptères permettant une projection rapide. Le second, un ravitailleur. Pourtant, aucune communication officielle de la part de l’État béninois n’a fait état d’exercice ou de coopération en cours. Les bateaux se trouvaient précisément dans les couloirs maritimes menant à la capitale lors des événements. Équipés d’appareils de brouillage et capables d’aider à une coordination tactique à distance, il est évident que l’on peut se poser des questions. Ces capacités auraient été opportunes à quiconque menant des opérations tactiques à proximité.

A l’heure actuelle aucun élément ne permet de dire si ces navires et leurs équipages ont joué un rôle dans cette tentative de renversement du pouvoir en place. Cependant, nous devons restés vigilants. Dans ces périodes de troubles, où les tentatives de déstabilisation et de renversement des pouvoirs établis se multiplient, ces corrélations doivent nous alerter et notre vigilance face aux ingérences doit demeurer. Restons attentifs.

Omar SYLLA !
X : @Le_Ndar_Ndar

12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




