Des coffrets 100% Local disponibles à NOL MARKET

Notre réflexe habituel à la fin de chaque année c’est d’opter pour des coffrets avec des produits d’ailleurs ..pendant que le génie béninois s’eclore et que nos producteurs locaux s’attellent entre innovation et originalité

Aujourd’hui le ailleur n’est plus indispensable parce que le bonheur est à notre portée

Que diriez vous de troquer le vin habituel contre un vin de café exquis issus des terres du sub Bénin ? Ou encore un biscuit de blé contre une pépite de fonio gourmand sans gluten ???Et pourquoi pas un praliné de chocolat élaboré à partir de fèves de cacao soigneusement sélectionné et cultivé au Bénin

Nous disposons de tout ce qu’il faut aujourd’hui pour des coffrets cadeaux satisfaisants

Du vin de bissap rouge et blanc raffiné ... du vin d’ananas demi sec et moelleux..du vin de café mais encore...des liqueurs de racines et d’épices qui vous font voyager vers les recettes ancestrales ..de la crème de souchet une pépite absolu... des sirops de fruits de saisons

Du riz local naturellement parfumé au goût des délices ... des coffrets de chocolats spécialement conçu pour vous...des biscuits au fonio sans gluten avec des saveurs variés et des emballages prêts à offrir..de la confiserie artisanale qui nous plonge dans l’histoire du terroir ....

Avons nous encore une raisons de ne pas choisir les coffrets cadeaux 100% local ? conçus pour mettre en valeur le meilleur... l’authenticité et la qualité des produits du Bénin ?? entièrement personnalisables et s’adaptant à tous les goûts et budgets

Il est temps de sortir des sentiers battus... de casser les codes et d’opter pour les merveilles et richesses de notre patrimoine Le coffret gourmand local..le cadeau qui porte et valorise fièrement notre identité

