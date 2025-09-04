Des citoyens apprécient le candidat Romuald Wadagni

La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle à la présidentielle de 2026 continue de susciter des commentaires.

Pour Tchanati Augustin, étudiant, ce choix s’impose naturellement. Il voit en Wadagni un homme formé aux côtés du président Talon, avec une solide expérience en gestion des finances publiques. « C’est d’abord un atout », souligne-t-il.

Mais s’il salue les réalisations du régime actuel, il insiste sur les chantiers encore ouverts. L’emploi des jeunes, les routes dans les communes, notamment dans le nord du Bénin, ainsi que l’amélioration des conditions de vie des enseignants, figurent parmi ses priorités. « Le candidat Wadagni doit œuvrer à la continuité. Il ne doit pas décevoir les Béninois », prévient-il.

Sossisti, lui, retient surtout un aspect : la jeunesse du candidat. « Un jeune a été désigné par la mouvance. C’est bon ! Il a la vigueur qu’il faut pour faire le job », lance-t-il. Pour lui, l’expérience ministérielle de Wadagni suffit à rassurer. Il parle d’un « candidat de la continuité », un mot qui revient souvent chez ceux qui ont suivi le parcours de l’ancien ministre de l’Économie et des Finances.

Mais tout le monde n’est pas encore décidé. Dans la rue, certains préfèrent attendre. « Nous avons vu Wadagni à l’œuvre. Nous attendons juste que l’opposition désigne aussi son candidat. Ensuite, on comparera », confie un citoyen.

Même ton du côté de Clément, commerçant nigérien installé au Bénin : « La mouvance a désigné Wadagni. J’attends que l’opposition désigne son candidat ».

Du côté de la classe politique, le choix de Romuald Wadagni est aussi salué. Labiou Amadou Djibril, député et premier questeur de l’Assemblée nationale, parle d’un tournant. Pour lui, miser sur un jeune leader reconnu sur la scène internationale est un message clair : le Bénin veut construire son avenir avec une nouvelle génération. « Ce choix crée un séisme dans le paysage politique national », affirme-t-il. Il estime que l’opposition, notamment le parti Les Démocrates, est désormais sous pression, car privée d’un projet solide pour séduire la jeunesse. À ses yeux, ce choix marque un basculement : « L’expertise rencontre l’engagement, et la compétence prime sur les calculs politiciens ».

Si beaucoup saluent le profil du candidat Romuald Wadagni, les attentes sont élevées. Le peuple, lui, se montre exigeant.

M. M.

