samedi, 6 septembre 2025 -

509 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

présidentielle 2026

Des citoyens apprécient le candidat Romuald Wadagni




La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle à la présidentielle de 2026 continue de susciter des commentaires.

Pour Tchanati Augustin, étudiant, ce choix s’impose naturellement. Il voit en Wadagni un homme formé aux côtés du président Talon, avec une solide expérience en gestion des finances publiques. « C’est d’abord un atout », souligne-t-il.
Mais s’il salue les réalisations du régime actuel, il insiste sur les chantiers encore ouverts. L’emploi des jeunes, les routes dans les communes, notamment dans le nord du Bénin, ainsi que l’amélioration des conditions de vie des enseignants, figurent parmi ses priorités. « Le candidat Wadagni doit œuvrer à la continuité. Il ne doit pas décevoir les Béninois », prévient-il.

Sossisti, lui, retient surtout un aspect : la jeunesse du candidat. « Un jeune a été désigné par la mouvance. C’est bon ! Il a la vigueur qu’il faut pour faire le job », lance-t-il. Pour lui, l’expérience ministérielle de Wadagni suffit à rassurer. Il parle d’un « candidat de la continuité », un mot qui revient souvent chez ceux qui ont suivi le parcours de l’ancien ministre de l’Économie et des Finances.

Mais tout le monde n’est pas encore décidé. Dans la rue, certains préfèrent attendre. « Nous avons vu Wadagni à l’œuvre. Nous attendons juste que l’opposition désigne aussi son candidat. Ensuite, on comparera », confie un citoyen.

Même ton du côté de Clément, commerçant nigérien installé au Bénin : « La mouvance a désigné Wadagni. J’attends que l’opposition désigne son candidat ».

Du côté de la classe politique, le choix de Romuald Wadagni est aussi salué. Labiou Amadou Djibril, député et premier questeur de l’Assemblée nationale, parle d’un tournant. Pour lui, miser sur un jeune leader reconnu sur la scène internationale est un message clair : le Bénin veut construire son avenir avec une nouvelle génération. « Ce choix crée un séisme dans le paysage politique national », affirme-t-il. Il estime que l’opposition, notamment le parti Les Démocrates, est désormais sous pression, car privée d’un projet solide pour séduire la jeunesse. À ses yeux, ce choix marque un basculement : « L’expertise rencontre l’engagement, et la compétence prime sur les calculs politiciens ».

Si beaucoup saluent le profil du candidat Romuald Wadagni, les attentes sont élevées. Le peuple, lui, se montre exigeant.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

4 septembre 2025 par Marc Mensah




Le cardinal Timothy Dolan et Tony Elumelu recevront le Appeal of (…)


5 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Appeal of Conscience Foundation a annoncé aujourd’hui que Son (…)
Lire la suite

Un coordonnateur LD apporte son soutien à Wadagni


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le coordonnateur du parti Les Démocrates (LD), de Tori-Avamey exprime (…)
Lire la suite

Dépôt des dossiers aux postes de Membres de Poste de Vote


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les dossiers de candidatures aux postes de Membres de Poste de Vote (…)
Lire la suite

Moele Bénin soutient la candidature de Romuald Wadagni


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (…)
Lire la suite

FCBE négocie un accord politique avec UP-R et BR


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À quelques mois des élections générales de 2026, une alliance politique (…)
Lire la suite

Vlavonou mobilise les militants de Porto-Novo


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La dynamique politique s’intensifie à Porto-Novo à l’approche des (…)
Lire la suite

La jeunesse de Zakpota se mobilise derrière Wadagni


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Za-Kpota accueille dimanche 14 septembre 2025, un (…)
Lire la suite

Dayori et les militants UP-R réaffirment leur soutien à Wadagni


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les militantes et militants du parti Union progressiste le renouveau (…)
Lire la suite

Le Maire de Toffo dans la dynamique Wadagni


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La vague de soutiens en faveur de la candidature de Romuald Wadagni (…)
Lire la suite

Bopa affiche son soutien à Romuald Wadagni


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La désignation du ministre Romuald Wadagni comme candidat à la (…)
Lire la suite

La Cour constitutionnelle recrute des délégués électoraux


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle annonce le recrutement de délégués pour (…)
Lire la suite

Des marches de remerciements pour saluer les actions de Talon


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des marches sont en cours de préparation dans plusieurs localités pour (…)
Lire la suite

Le patron de la BAD reçoit le président de la Commission de l’UEMOA


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les ministres du gouvernement de Patrice Talon sont de retour à leur (…)
Lire la suite

La jeunesse UP-R Tchaourou affiche son soutien à Romuald Wadagni


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle de 2026 (…)
Lire la suite

« La désignation de R. Wadagni est une chance pour assurer la (…)


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Ancien Président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo se (…)
Lire la suite

Yayi Boni reçoit les parrainages des députés "Démocrates"


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les 28 députés du parti d’opposition, Les Démocrates, ont remis, ce (…)
Lire la suite

Romuald Wadagni accueilli au siège de l’UP-R


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection de 2026, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires