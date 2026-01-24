samedi, 24 janvier 2026 -

Enseignements maternel et primaire

Des chefs de circonscription scolaire dotés de véhicules de fonction




Vingt-quatre (24) véhicules pick-up flambants neufs ont été mis à la disposition de 24 chefs de circonscription scolaire (CS), réparties sur l’ensemble du territoire national. La cérémonie officielle de remise a été présidée par Salimane KARIMOU, ministre des enseignements maternel et primaire.

En vue d’améliorer la qualité de l’enseignement, des véhicules de fonction ont été mis à la disposition des membres du Corps de contrôle et d’encadrement. Sur financement du budget national, 24 véhicules pick-up double cabine flambants neufs ont été acquis et mis à la disposition de 24 chefs de circonscription scolaire. La cérémonie de remise a lieu ce vendredi 23 janvier 2026, dans la cour du ministère des enseignements maternel et primaire à Porto-Novo.
« Si on a mis des moyens à notre disposition, c’est pour des résultats », c’est ce qu’a souligné Salimane KARIMOU, ministre des enseignements maternel et primaire lors de la cérémonie de remise de moyens roulants. Il a invité les bénéficiaires à en faire un bon entretien et une utilisation judicieuse conformément aux textes en vigueur.
En juillet 2025, 30 chefs de circonscription scolaire avaient bénéficié de cette dotation. Une 4e phase d’acquisition de moyens roulants au profit de ces acteurs du système éducatif béninois est annoncée pour très bientôt.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

24 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, La Rédaction




