Des céréales infantiles ‘’BLEDINE’’ retirées du marché

L’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) a lancé, mardi 30 septembre 2025, une alerte sur la présence d’Aflatoxine B1 dans des céréales infantiles ‘’BLEDINE’’ aromatisées au biscuit. Cette décision fait suite à une notification du Système d’Alerte Rapide pour les Denrées Alimentaires et les Aliments pour Animaux (RASFF) de l’Union européenne.

Des céréales infantiles importées contenant de l’Aflatoxine B1 à des niveaux supérieurs aux normes sont interdites à la commercialisation et consommation au Bénin. Les produits concernés sont : Blédine Croissance Céréales Vanille et Lait – 12 mois – étui 400g ; Blédine Biscuit – dès 6 mois – Blédina – 400g. Ces produits, destinés aux nourrissons et jeunes enfants, sont particulièrement sensibles aux contaminants alimentaires.

« En conséquence, nous demandons aux distributeurs et à la population en général d’observer les mesures (…) afin d’assurer la sécurité (…) », indique l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) dans une mise en garde publiée le 30 septembre 2025.

