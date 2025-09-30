mardi, 30 septembre 2025 -

643 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Coup de filet à Godomey

Des centaines de téléphones saisis, 30 malfaiteurs arrêtés




La police a démantelé un réseau de malfaiteurs à Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi.

30 individus dont treize puis dix-sept autres, tous de nationalité étrangère ont été arrêtés à la suite deux descentes successives de la Police à Godomey.

‎Tout a commencé le 27 septembre avec l’arrestation d’un suspect impliqué dans le vol de climatiseurs et de motocyclettes.

Les investigations ont conduit à la saisie de 8 motocyclettes, dont quatre déjà dépiécées, ainsi qu’une bicyclette.

‎Près de 477 téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs et des pièces détachées ont été récupérés.

Des équipements divers, dont des climatiseurs, une motopompe et même un lampadaire solaire, ont aussi été confisqués.

Un pistolet artisanal a été retrouvé.

‎Les trente suspects sont en garde-à-vue. Ils devront répondre de vols de motocyclettes, d’appareils électroniques, d’association de malfaiteurs et de détention illégale d’arme.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




10 ans de prison pour viol d’une fillette de 6 ans


29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un jeune de 20 ans a été condamné à 10 ans de prison ferme pour viol (…)
Lire la suite

Un homme de 39 ans condamné à 10 ans pour viol d’une fillette


29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

Interpol arrête 260 cyberescrocs de 14 pays dont le Bénin


28 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme d’une opération d’envergure dénommée Contender 3.0, l’Interpol (…)
Lire la suite

La Police arrête deux suspects après un cambriolage à Togba


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Informés du cambriolage d’un domicile à Togba, dans la commune (…)
Lire la suite

Des missions de formation pour les militaires béninois au Dakota du Nord


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
De nouvelles missions de formation seront organisées au profit des (…)
Lire la suite

Plus d’une tonne de chanvre indien saisie à Savè


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a procédé à la saisie d’une importante quantité (…)
Lire la suite

Blaise Ahouantchédé indique la voie pour contrer la menace terroriste (…)


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face à la menace terroriste au Bénin depuis quelques années, l’expert (…)
Lire la suite

Un faux sapeur-pompier arrêté à Parakou


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a interpellé en début de semaine, un imposteur (…)
Lire la suite

2 jeunes condamnés pour vol de fer sur des poteaux de la SBEE


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de première instance de Cotonou a jugé, ce vendredi 12 (…)
Lire la suite

7 motos volées et retrouvées en pièces détachées à Zè


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Une opération menée, mardi 09 septembre 2025, par le commissariat (…)
Lire la suite

22 personnes dont une femme arrêtées


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Vingt-deux (22) personnes, dont une femme et deux grands dealers (…)
Lire la suite

Une mère jugée pour usage de faux certificats de vaccination


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Une mère de famille et trois complices présumés ont comparu, mercredi (…)
Lire la suite

Un jeune cybercriminel arrêté avec 124 cartes Sim MTN et MOOV


9 septembre 2025 par Marc Mensah
Un vitrier de 22 ans a été interpellé, mercredi 03 septembre 2025, à (…)
Lire la suite

6 terroristes neutralisés à la Pendjari et au parc W


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une offensive des Forces armées béninoises (FAB), a permis de (…)
Lire la suite

Des terroristes abattus dans la Pendjari


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une mission de reconnaissance offensive des Forces armées béninoises (…)
Lire la suite

Un couple et leur complice arrêtés pour détention de chanvre indien


2 septembre 2025 par Marc Mensah
Trois personnes ont été arrêtées, lundi 1er septembre 2025 à Covè, pour (…)
Lire la suite

Deux trafiquants arrêtés avec 22 kg de chanvre indien


1er septembre 2025 par Marc Mensah
Deux hommes ont été arrêtés au petit matin du dimanche 31 août à (…)
Lire la suite

36 individus interpellés, 9 kg de chanvre indien saisis


1er septembre 2025 par Marc Mensah
La police républicaine a mené, samedi 30 août 2025, une vaste opération (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires