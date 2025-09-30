Des centaines de téléphones saisis, 30 malfaiteurs arrêtés

‎La police a démantelé un réseau de malfaiteurs à Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi.

30 individus dont treize puis dix-sept autres, tous de nationalité étrangère ont été arrêtés à la suite deux descentes successives de la Police à Godomey.

‎Tout a commencé le 27 septembre avec l’arrestation d’un suspect impliqué dans le vol de climatiseurs et de motocyclettes.

Les investigations ont conduit à la saisie de 8 motocyclettes, dont quatre déjà dépiécées, ainsi qu’une bicyclette.

‎Près de 477 téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs et des pièces détachées ont été récupérés.

Des équipements divers, dont des climatiseurs, une motopompe et même un lampadaire solaire, ont aussi été confisqués.

Un pistolet artisanal a été retrouvé.

‎Les trente suspects sont en garde-à-vue. Ils devront répondre de vols de motocyclettes, d’appareils électroniques, d’association de malfaiteurs et de détention illégale d’arme.

M. M.

30 septembre 2025 par ,