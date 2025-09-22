lundi, 22 septembre 2025 -

Tournée du FNM dans le Mono et l’Ouémé

Des centaines de millions FCFA au profit de milliers de bénéficiaires




Le Fonds National de la Microfinance (FNM) intensifie ses efforts de proximité pour accélérer l’inclusion financière au Bénin. À travers une récente tournée dans les départements du Mono et de l’Ouémé, l’institution s’est davantage rapprochée des populations.

Une tournée organisée du 15 au 18 septembre, sous la houlette du directeur général du FNM, Joël Adéyèmi Affoyon a permis d’échanger avec les populations de Lokossa, Comé, Bonou et Dangbo. Dans le département du Mono, 5 175 personnes ont eu accès au Mircocrédit Alafia en huit mois soit au total 388 millions de FCFA. L’Ouémé compte plus 3500 bénéficiaires. Ces chiffres témoignent de la pertinence des services offerts et de la confiance renouvelée des populations à l’endroit du FNM.

« Le FNM est venu dans un premier temps écouter les doléances des populations et dans un second temps répondre à tous leurs besoins d’accompagnement pour lancer des activités génératrices de revenus », a confié le DG Adéyèmi Joël Affoyon.

Des produits financiers adaptés aux besoins des populations

Au-delà du Microcrédit Alafia, la tournée a été l’occasion de faire connaître d’autres produits du portefeuille du FNM, en réponse à des besoins spécifiques. Il y a microcrédit FAAR destiné aux acteurs du secteur agricole ; microcrédit ARCH-Artisans, orienté vers la formation technique et éducation financière ; microcrédit PRODIJ, un appui ciblé pour favoriser l’auto-emploi des jeunes.

À chaque étape, les équipes du FNM ont pris le soin d’expliquer aux populations les conditions d’éligibilité, les modalités de remboursement et les délais de traitement. L’accent a été mis sur la bonne gestion des fonds empruntés, essentielle pour assurer la viabilité des projets financés.

Cette tournée du FNM s’inscrit dans une dynamique de développement inclusif, où la microfinance devient un levier de transformation sociale et économique. En rapprochant les services financiers des populations, le FNM joue un rôle déterminant dans la réduction des inégalités, la promotion de l’autonomisation et la création d’emplois durables.

A.A.A

22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




