Des centaines de Togolais réfugiés au Bénin

Les populations de la région des Savanes quittent le Togo à la suite des attaques terroristes survenues au début du mois de février.

750 refugiés Togolais ont été recensés, samedi 25 février 2023, par la Commission béninoise chargée des réfugiés et apatrides, dans la commune de Matéri au Bénin.

Ces personnes ont fui la région des Savanes, au nord du Togo, en proie à des attaques terroristes.

Il s’agit de centaines de familles qui se sont déplacées à moto, en tricycles ou en charrettes tirées par des ânes dans les arrondissements de Gouandé, Chahoun Cossi et Tantega sis à Matéri, une commune béninoise située à une quinzaine de kilomètres de la région des Savanes.

Selon RFI, on dénombre près d’un millier de déplacés Togolais à la suite des attaques terroristes survenues depuis le début de mois de février 2023 dans la région des Savanes.

Les réfugiés sont accueillis par des familles béninoises. Mais des Organismes humanitaires sont sur place.

Une procédure d’identification et d’enregistrement a été ouverte.

M. M.

26 février 2023 par ,