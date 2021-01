Des candidats font la cour aux partis UP et BR

Dans la perspective de fournir l’une des pièces constitutives du dossier de candidature à la présidentielle du 11 avril, des candidats potentiels au poste de président de la République ou de vice-président font le démarchage des élus.

Le parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) et notamment les blocs pro-Talon Union Progressiste ( UP) et Bloc Républicain (BR) reçoivent des correspondances relatives au parrainage. La majorité des demandes de parrain émanent de candidats dont les partis ne sont pas représentés au parlement ou dans les conseils communaux. De source bien renseignée, des candidats indépendants tout comme ceux de l’opposition font également la cour aux partis UP et BR pour le parrainage.

Il faut pour chaque duo de candidats au moins 16 élus (députés et ou maires) pour valider le dossier de candidature à la présidentielle 2021.

M. M.

22 janvier 2021 par