Des campus numériques avec des salles de télé-enseignement

Le gouvernement béninois a autorisé, mercredi 4 février 2026, les missions de maîtrise d’œuvre complète et de fourniture d’équipements pour l’installation des blocs modulaires, en vue de la mise en place des campus numériques.

Dans le but de renforcer la qualité de la formation dans les universités publiques, le gouvernement béninois a initié un projet de télé-enseignement. « Son opérationnalisation nécessite un écosystème complet d’apprentissage numérique, combinant des campus numériques modernes avec des salles de télé-enseignement modulaires et connectées, une plateforme nationale d’enseignement en ligne, des ressources pédagogiques ouvertes et structurées », informe le Conseil des ministres.

Selon la même source, les aménagements permettront « de pallier la saturation des amphithéâtres, de garantir l’équité territoriale, et d’intégrer durablement les universités publiques béninoises dans la dynamique mondiale de l’éducation numérique ». Au titre de la première phase, il sera procédé à la création de 4.000 places réparties dans les villes de Cotonou, Parakou, Natitingou, Porto-Novo et Abomey-Calavi.

A.A.A

4 février 2026