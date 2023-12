Des cambrioleurs emportent des ignames et ustensiles de cuisine

Un domicile à Albarika, un quartier sis dans le 1er arrondissement de Parakou a été cambriolé dans la nuit du mardi 12 décembre 2023. Chose curieuse, c’est l’arrière-cour de la maison que les malfrats ont pillée.

Tubercules d’igname, foyers et marmites en aluminium, casseroles, poêles et autres ustensiles de cuisine ont été emportés dans l’arrière-cour et la cuisine d’une maison sise au quartier Albarika dans le 1er arrondissement de Parakou.

Les cambrioleurs se sont introduits dans le domicile dans la nuit du mardi 12 décembre 2023, selon le témoignage de la victime sur fraternitefm. Fatima, la victime précise que les cambrioleurs ont fait leur sale besogne pendant que la maisonnée dormait. Aucun bruit n’a été entendu.

La victime exhorte la population à la vigilance en cette fin d’année où les cambriolages et autres actes de banditisme sont récurrents.

