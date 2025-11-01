samedi, 1er novembre 2025 -

Reconnaissance de l’Etat

Des cadres de la HAAC élevés à divers grades dans l’Ordre national




La République a rendu hommage à huit (8) cadres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Le jeudi 30 octobre 2025 à Cotonou, ils ont été promus dans les Ordres nationaux du Bénin.

‎Huit (8) cadres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ont été élevés à divers grades au sein de l’Ordre National du Bénin, de l’Ordre du Mérite du Bénin et de l’Ordre du Mérite Social. Au chapitre des distinctions, Pierre Julien Akpaki a été élevé au grade d’Officier de l’Ordre National du Bénin, tandis qu’Inès Bernadette Gnimagnon Houénoudé a reçu le grade de Chevalier de ce même Ordre. Jeanne Edwige Assogba, Odette Djigbenou, Gbélidji Elie Agassoussi, feu Richard Dafia Konmy, Médard Kpanou et Parfait Kplankoun, ont quant à eux été distingués en qualité de Chevaliers de l’Ordre du Mérite du Bénin. Enfin, Assibi Alphonsine Sossou a été élevée au grade d’Officier de l’Ordre du Mérite Social.

‎La cérémonie, organisée jeudi 30 octobre 2025 au siège de l’institution, s’est déroulée sous le parrainage du Président de la HAAC, Édouard C. Loko, Grand Croix de l’Ordre National du Bénin. Plusieurs personnalités y ont pris part, dont le vice-président de la Cour constitutionnelle Nicolas Assogba.

« Ces distinctions sont le signe que la Nation voit le travail accompli dans la discrétion, avec exigence et constance », a déclaré le Président Édouard Loko, saluant la valeur du service public exercé dans le secteur des médias.

‎Au nom des récipiendaires, Inès Bernadette Gnimagnon Houénoudé a exprimé une gratitude collective envers les autorités et a réaffirmé l’engagement des cadres à poursuivre leur mission avec intégrité, en renforçant la déontologie journalistique au Bénin.
‎M. M.

1er novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Plusieurs projets structurants inscrits au budget primitif 2026 à Bohicon


1er novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Bohicon dans le département du Zou, le budget primitif de l’année (…)
Lire la suite

L’appel du président de l’Assemblée nationale du Sénégal à Porto-Novo


1er novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Invité d’honneur à l’ouverture de la 2ᵉ session ordinaire de 2025 de (…)
Lire la suite

Un camion d’essence provoque un incendie à Porto-Novo


1er novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un camion-citerne transportant de l’essence s’est renversé, ce samedi (…)
Lire la suite

Porto-Novo en jumelage avec la ville de Smara au Maroc


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une convention de jumelage unit désormais les villes de Porto-Novo et (…)
Lire la suite

Les sujets à l’ordre du jour de la dernière session parlementaire


29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎L’Assemblée nationale du Bénin ouvre ce vendredi 31 octobre sa (…)
Lire la suite

Les députés sénégalais à Porto-Novo ce vendredi


29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎La dernière session de l’Assemblée nationale, 9è législature (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a tenu ce mercredi 29 octobre 2025, la session (…)
Lire la suite

Listes des candidats retenus au concours de recrutement de 117 agents (…)


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué de presse ce mardi 28 octobre 2025, le (…)
Lire la suite

Qui représentera l’Afrique à la Coupe du monde 2026 : résultats des (…)


28 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde Afrique 2026 ont (…)
Lire la suite

Les habitants d’Akpakpa souffrent de pénurie d’eau


24 octobre 2025 par Marina Houénou
Les robinets d’Akpakpa sont à sec. L’eau, source de vie, devient un (…)
Lire la suite

Mgr Eric Soviguidi accueilli au Bénin avant sa mission au Burkina et au (…)


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Nommé nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du Niger en août (…)
Lire la suite

Un derby ardent à suivre absolument : l’annonce du choc Real Madrid – (…)


24 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dimanche 26 octobre, la 10e journée de la Liga 2025/26 offrira l’un des (…)
Lire la suite

Les duos Wadagni-Talata et Hounkpè-Hounwanou validés pour la (…)


23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a publié, ce 23 (…)
Lire la suite

Michel Sodjinou présent à la Cour, l’audience renvoyée à 16 h


23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le recours en annulation du parrainage du député Michel Sodjinou déposé (…)
Lire la suite

Le Conseil d’Administration du CNHU-HKM installé


23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ministre de la santé, Professeur Benjamin Hounkpatin, a procédé le (…)
Lire la suite

Le combat de l’Observatoire du Sahara et du Sahel pour un aquifère plus (…)


22 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les représentants de sept pays africains sont réunis à Cotonou, du 22 (…)
Lire la suite

227 personnes à indemniser pour le projet Banikoara-Kérémou-Frontière


22 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a autorisé l’indemnisation de 227 personnes (…)
Lire la suite

Des ressources pour renforcer l’Agence béninoise de la protection civile


22 octobre 2025 par Marc Mensah
En conseil des ministres, mercredi 22 octobre 2025, le gouvernement a (…)
Lire la suite




