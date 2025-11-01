Des cadres de la HAAC élevés à divers grades dans l’Ordre national

‎La République a rendu hommage à huit (8) cadres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Le jeudi 30 octobre 2025 à Cotonou, ils ont été promus dans les Ordres nationaux du Bénin.

‎Huit (8) cadres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ont été élevés à divers grades au sein de l’Ordre National du Bénin, de l’Ordre du Mérite du Bénin et de l’Ordre du Mérite Social. Au chapitre des distinctions, Pierre Julien Akpaki a été élevé au grade d’Officier de l’Ordre National du Bénin, tandis qu’Inès Bernadette Gnimagnon Houénoudé a reçu le grade de Chevalier de ce même Ordre. Jeanne Edwige Assogba, Odette Djigbenou, Gbélidji Elie Agassoussi, feu Richard Dafia Konmy, Médard Kpanou et Parfait Kplankoun, ont quant à eux été distingués en qualité de Chevaliers de l’Ordre du Mérite du Bénin. Enfin, Assibi Alphonsine Sossou a été élevée au grade d’Officier de l’Ordre du Mérite Social.

‎La cérémonie, organisée jeudi 30 octobre 2025 au siège de l’institution, s’est déroulée sous le parrainage du Président de la HAAC, Édouard C. Loko, Grand Croix de l’Ordre National du Bénin. Plusieurs personnalités y ont pris part, dont le vice-président de la Cour constitutionnelle Nicolas Assogba.

‎« Ces distinctions sont le signe que la Nation voit le travail accompli dans la discrétion, avec exigence et constance », a déclaré le Président Édouard Loko, saluant la valeur du service public exercé dans le secteur des médias.

‎Au nom des récipiendaires, Inès Bernadette Gnimagnon Houénoudé a exprimé une gratitude collective envers les autorités et a réaffirmé l’engagement des cadres à poursuivre leur mission avec intégrité, en renforçant la déontologie journalistique au Bénin.

