Des bureaux de vote ouverts jusqu’à lundi

Le vote ne se terminera pas ce dimanche 11 janvier 2025 dans tous les postes comme prévu par la loi dans le cadre des élections communales et législatives au Bénin. En raison de retards importants au démarrage, plusieurs bureaux de vote ne fermeront leurs portes que tard dans la nuit, voire au petit matin du lundi 12 janvier.

La loi prévoit dix heures de scrutin. Le vote a démarré en retard dans plusieurs postes sur le territoire, selon le constat fait par les Observateurs de la Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile (PEOSC).

Dans le département du Littoral, le poste de vote n°4 de l’EPP Ahogbohouè dans le 13è arrondissement de Cotonou n’a ouvert ses portes qu’à 15h26. Selon le Général Awal Naïmi, membre de la salle de réponse au sein de la Salle de Situation Électorale, ce bureau « devra donc fermer le lundi 12 janvier 2026 à 01 heure 26 minutes du matin ».

Un décalage similaire est observé au CEG Houéyiho à Cotonou, où le vote devrait prendre fin « le lundi 12 janvier 2026 à 00 heure 28 minutes ».

La PEOSC alerte sur « le risque de non-respect de la durée légale de 10 heures de vote », selon la déclaration de clôture lue, dimanche 11 janvier 2025, par le Général Awal Naïmi.

La société civile redoute également que « le transport des urnes vers les coordinations d’arrondissement » ne se fasse « dans des conditions de sécurité des personnes et du matériel peu optimales ». Des recommandations ont été faites, en conséquence, à la CENA, aux électeurs des postes de vote encore ouverts et aux commandements des Forces de Défense et de Sécurité.

