Des bourses japonaises pour les étudiants béninois

Le ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) met à la disposition des étudiants béninois des bourses d’études 2026.

Des étudiants béninois peuvent obtenir des bourses d’études ( (Undergraduate Students, College of Technology (KOSEN) Students et Specialized Training College Students). Le gouvernement du Japon offre ces bourses d’études aux étudiants béninois afin de promouvoir la formation de la jeunesse, les échanges intellectuels et une meilleure compréhension culturelle entre le Bénin et le Japon. Il s’agit des bourses d’études qui couvrent toutes les disciplines y compris celles scientifiques et techniques ainsi que les sciences humaines et les sciences sociales.

Les candidats intéressés doivent s’inscrire en ligne avant le 13 juin 2025 à 17h00 via le formulaire https://forms.office.com/r/ZkFDKkXkYT. Ils doivent également déposer leur dossier à l’Ambassade du Japon à Cotonou avant le 20 juin 2025 à 17h00.

Pour être éligibles, les candidats doivent : être de nationalité béninoise ; avoir au minimum un baccalauréat avant le départ ; avoir des connaissances en anglais et/ou japonais ; avoir la ferme volonté de s’intégrer au système éducatif japonais.

Calendrier

• 13 juin 2025 : Clôture des pré-inscriptions

• 20 juin 2025 : Clôture du dépôt des dossiers

• Fin juin : Résultats de la présélection

• Début juillet : Examens écrits et entretiens

• Fin juillet : Résultats de la première sélection

• Décembre 2025 : Résultats finaux du MEXT

• Avril à octobre 2026 : Départ des boursiers pour le Japon

20 mai 2025 par