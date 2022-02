Effondrement d’un immeuble en construction à Godomey

Une place des fêtes en construction à Godomey, dans le feu tricolore de Dèkougbey s’est effondré au petit matin de ce dimanche 13 février 2022 aux environs de 03 heures. On dénombre des blessés et d’importants dégâts matériels. Il y aurait eu des morts.



Effondrement ce dimanche d’une place des fêtes en construction à Godomey. Plusieurs blessés ont été enregistrés et conduits à l’hôpital. D’autres sont encore sous les décombres.

Pour l’heure, on ignore le nombre de personnes ayant péri dans cet accident. Selon les informations, les ouvriers coulaient la dalle du niveau 2 quand le bâtiment s’est effondré.

Les causes réelles de l’effondrement de la place des fêtes en construction restent inconnues.

F. A. A.

13 février 2022 par ,