jeudi, 23 octobre 2025 -

Département du Borgou

Des blessés graves après un accident à N’Dali




Un camion chargé des sacs de maïs et de soja s’est renversé, dans la matinée de ce jeudi 23 octobre 2025 !, à N’Dali, une commune du département du Borgou. Pas de perte en vie humaine, mais des blessés graves et des dégâts matériels ont été enregistrés.

Grave accident de la circulation ce jeudi 23 octobre 2025 à N’Dali. Un camion en provenance de Malanville, et rempli des sacs de maïs et de soja s’est renversé au niveau d’un pont bloquant la circulation de part et d’autre de la chaussée.
Le drame s’est produit non loin de la localité de Tamarou à l’entrée de la ville.
Le chauffeur du véhicule, son apprenti et un autre passager ont été extraits de l’épave grâce aux secours, puis évacués d’urgence à l’hôpital.
La Police s’est dépêchée sur les lieux pour le constat et rétablir la circulation.

F. A. A.

23 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




