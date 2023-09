Des barrages au Niger entravent l’acheminement de l’aide du Bénin

Le Bénin ne parvient pas à ouvrir depuis le mardi 05 septembre 2023, un couloir humanitaire afin d’acheminer son aide destiné au Niger. La situation a été notifiée au président de la Commission de la CEDEAO à travers une correspondance en date du 18 septembre 2023 signée du ministre des Affaires Étrangères du Bénin, Olushegun Adjadi Bakari.

Le Bénin a pris des dispositions pour ouvrir, et ce depuis le mardi 05 septembre 2023, un couloir humanitaire afin de faciliter, sur son territoire, l’acheminement de l’aide humanitaire destiné au "Peuple frère et ami du Niger". Selon le ministre des Affaires Étrangères du Bénin, Olushegun Adjadi Bakari, il lui est revenu que des barrages érigés à l’entrée du Niger par des forces de défense et de sécurité entravent l’acheminement de cette aide. Pour le ministre, la levée de tous les blocages s’avère indispensable pour améliorer l’opération humanitaire visant à améliorer les conditions de vie de la population nigérienne. Le Niger traverse une crise après le coup d’Etat militaire perpétré fin juillet par des militaires.

