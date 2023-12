Des assises pour arrimer la gouvernance des archives du MEF à la Politique nationale

La 9è édition de la Journée des archives du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) s’est tenue, mardi 05 décembre 2023 à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). C’est sous le thème : ’’internationalisation de la Politique nationale de développement des archives".

Prendre connaissance du contenu de la Politique nationale des archives adoptée en Conseil des ministres le 09 mars 2022 et œuvrer à asseoir les bases de la Politique de gouvernance des archives du Ministère de l’Économie et des Finances qui inclura les archives tant physiques que numériques. C’est ce à quoi se sont attelés les professionnels des archives et membres du cabinet du MEF le mardi 05 décembre 2023.

C’est à travers une communication sur ’’ l’internationalisation de la Politique nationale de développement des archives", des débats et travaux en ateliers.

Les travaux de la 9è édition de la Journée des archives du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) ont été lancés par le Directeur des Systèmes d’information du MEF représentant le Ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances Romuald Wadagni. « En adoptant une politique de gouvernance de ses archives, le Ministère de l’Économie et des Finances aura une boussole pour assainir ses archives. Cela contribuera sans aucun doute à la mise en œuvre de la Politique nationale de développement des archives et de ce fait à la bonne gouvernance et à la construction d’une administration de développement », a indiqué Alain Ahounou, DSI et représentant du MEF. La politique de gouvernance des archives du MEF se veut une déclinaison de la Politique nationale de développement des archives.

Cette politique permettra « d’assurer une gestion rationnelle efficace et efficiente des archives papier et numériques ; un meilleur contrôle de la création ou la réception, du classement, de la conservation, de l’utilisation, de la protection et de la communication des documents ; d’identifier les documents essentiels et de mettre en place un dispositif adéquat pour leur gestion ; de diminuer la multiplication excessive des documents ; de réduire le coût d’archivage et de conservation des documents ; de préciser le rôle de chaque acteur de la chaîne archivistique ; d’affecter aux archives les ressources nécessaires à leur bonne gestion », a expliqué le représentant du MEF.

Pour le chef service pré affichage et gestion des systèmes d’information,

les archives sont des « actifs stratégiques », dont il faut « prendre en charge afin qu’elles jouent leur rôle dans la chaîne administrative ». « Nous invitons chacun de vous à participer aux travaux afin que les objectifs soient atteints », a exhorté Theotim Hounyo, le chef service pré affichage et gestion des systèmes d’information.

Des recommandations seront formulées par les participants à l’issue des travaux.

La Journée des archives du Ministère de l’Économie et des Finances a été instituée par décret ministériel. La première édition s’est tenue en septembre 2007.

M. M.

5 décembre 2023 par ,