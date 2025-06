Des artistes sur scène dans 4 villes dès ce 19 juin

Du 20 au 27 juin 2025, le Bénin vibrera au rythme des mélodies traditionnelles et modernes à l’occasion de la Fête internationale de la Musique. Organisée par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) pour le compte du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, cette édition 2025 s’annonce riche en sons et en émotions.

Cette année encore, la musique se déploiera dans plusieurs villes du pays, dans une ambiance de fête accessible à tous. Porto-Novo, Cotonou, Bohicon et Parakou accueilleront chacun des scènes où résonneront rythmes traditionnels, jazz, musiques urbaines et afro-pop. L’édition 2025 de la célébration de la Fête de Musique entend ainsi faire dialoguer les générations et les styles pour peindre un tableau vivant de la richesse musicale béninoise.

Plus qu’un simple festival, la Fête de la Musique est au cœur de la stratégie nationale de valorisation du secteur culturel. En la soutenant, le Gouvernement béninois réaffirme son ambition de dynamiser l’industrie musicale et de faire des arts un pilier du développement économique et touristique du pays. Une manière de mettre en lumière les talents locaux tout en consolidant l’image du Bénin comme terre de culture et de créativité.

Entre têtes d’affiche et jeunes révélations

La scène de la Fête de la Musique 2025 accueillera à la fois des artistes confirmés et des talents émergents, dans un esprit d’inclusion et de transmission. Chaque représentation est gratuite et ouverte au public. En investissant les villes et en multipliant les scènes, l’édition 2025 entend rapprocher la musique des citoyens.

La Fête de la Musique 2025 s’annonce donc comme un temps fort de l’agenda national, une célébration de la vitalité artistique du Bénin et un hommage aux multiples talents qui font battre le cœur du pays. Que vous soyez à Parakou, Cotonou, Bohicon ou Porto-Novo, la musique vous attend !

Une programmation nationale et diversifiée

Vendredi 20 juin à 19h30 : Place Tabera, Parakou

Samedi 21 juin à 19h30 : Salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou

Dimanche 22 juin à 19h30 : HECM Bohicon et CEMAAC Porto-Novo

Les 19, 20, 26 et 27 juin à 19h30 : Pura Vida, Cotonou

18 juin 2025 par ,