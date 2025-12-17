Des armes des munitions découvertes chez un individu à Djougou

A Kolokondé, une localité de la commune de Djougou, la Police républicaine a procédé ce mardi 16 décembre 2025, à l’interpellation d’un individu soupçonné d’appartenir à une bande organisée de vol à main armée. Des armes, des munitions et des effets militaires ont été découvertes chez lui.

Pour des soupçons d’appartenance à une bande organisée et spécialisée dans les vols à main armée, un individu a été interpellé à Kolokondé mardi 16 décembre 2025. Le mis en cause selon la Police, est un chasseur qui réside dans la localité, et serait impliqué dans des activités criminelles. « Il est notamment soupçonné de ravitailler des hommes armés non identifiés en motocyclettes et en produits vivriers », renseigne la Police à travers une publication sur ses canaux digitaux.

La perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir plusieurs objets compromettants dont 56 cartouches de calibre 12, 13 munitions d’armes de guerre de type PKM, 01 munition de pistolet automatique, 03 tenues militaires ainsi qu’une motocyclette de marque HAQJUE SPORT, d’origine douteuse.

Interrogé sur l’origine et la provenance de ces objets, le mis en cause a affirmé en être le propriétaire. Il est gardé à la Brigade criminelle pour des besoins d’enquête.

