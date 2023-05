Des antillais participent au projet tourisme-mémoriel au Bénin

La ville de Ouidah, au Bénin, s’apprête à devenir la principale destination de tourisme mémoriel en Afrique. Près de la porte du non-retour, une grande marina, la réplique d’un bateau négrier et une promenade du souvenir. Et surtout la réhabilitation du patrimoine lié à la traite négrière comme le fort portugais situé en plein centre-ville. Deux Antillais, Coline Toumson-Venite (chargée de mission auprès du président du Bénin) et Willy Rosier (directeur général de Bénin Tourisme) apportent leur expertise au développement du projet.

Le fort portugais abritera le musée international de la mémoire et de l’esclavage. Les travaux ont déjà commencé sur la route des esclaves qui relie Ouidah à la porte du non-retour. C’est le dossier de cette édition, signé Nathalie Sarfati et Hugo Laridon.

