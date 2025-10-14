Des agents de la Marine nationale formés à l’entretien des vecteurs maritimes

Dans le cadre du projet d’appui au secteur Portuaire (ProPORT), financé par l’Union européenne (UE), et mis en œuvre par Enabel, 23 agents de la Marine nationale ont été formés à l’entretien et à la réparation des vecteurs maritimes.

La session de formation animée par deux instructeurs de la Défense belge, s’inscrit dans le cadre du projet d’appui au secteur Portuaire (ProPORT), financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Enabel.

Au terme de la formation qui a duré 4 semaines, les participants en provenance des bases navales de Cotonou, Grand-Popo, Sèmè et Ladji, sont parvenus à réparer et à mettre en service, 5 embarcations de type Zodiac et (Rigid-Hulled Inflatable Boat : bateau semi-rigide à coque dure) RHIB pour les missions de surveillance et de patrouille maritime.

Au-delà du renforcement des compétences techniques, l’initiative selon l’UE, vise à promouvoir une véritable culture de l’entretien et de la maintenance préventive, essentielle pour la durabilité des équipements navals.

A travers le PROPORT, l’UE rassure poursuivre son engagement aux côtés de la Marine nationale béninoise et de l’Autorité Nationale Chargée de l’Action de l’Etat en Mer (ANCAEM) pour « un trafic maritime plus sûr, plus efficace et durable ».

