Des agents collecteurs en prison pour une affaire de ‘’Carrière de sable’’

Plusieurs agents collecteurs de la mairie de Ouidah ont été placés sous mandat de dépôt ce mercredi 30 août 2023. Au nombre de 13, ils sont poursuivis pour des faits de détournement dans une affaire de carrière de sable.

Des agents collecteurs de la mairie de Ouidah poursuivis. On leur reproche des faits de détournement dans une affaire de gestion de carrière de sable ; laquelle a valu une suspension à Afizou Mama-Sanni, ex secrétaire exécutif de la mairie de Ouidah. Ce dernier d’après nos sources, a saisi la justice afin que la lumière soit faite sur le dossier. Après une audition des collecteurs inculpés ce mercredi 30 août, 13 ont été placés sous mandat de dépôt, et 02 superviseurs placés sous convocation.

Un agent collecteur serait en cavale. L’enquête ouverte se poursuit.

F. A. A.

