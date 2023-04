Des activités numériques au profit des élèves et étudiantes

Le Ministère du Numérique et de la Digitalisation organise du 24 au 28 avril 2023, une série d’activités à l’endroit des jeunes du primaire, du secondaire et du supérieur dans sept communes du Bénin. C’est à l’occasion de la célébration de l’édition 2023 de la journée internationale des jeunes filles dans les TIC.

Formation des jeunes du primaire, du secondaire et du supérieur pour acquérir des compétences numériques. Elle est organisée du 24 au 28 avril 2023, dans sept communes par le ministère du Numérique et de la Digitalisation en partenariat avec les ministères en charge des trois ordres de l’enseignement. Les communes bénéficiaires sont : Bassila, Ouaké, Natitingou, Parakou, Bembèrèkè, Nikki et Kandi. Les écolières du CM1 et du CM2 seront initiés à l’informatique et les jeunes filles, élèves des classes de seconde séries C et D aux concepts et usages de l’outil informatique.

Quant aux étudiantes de l’IUT de Parakou, elles seront formées sur la cybersécurité et l’intelligence artificielle. A cela s’ajoutent la sensibilisation à l’hygiène numérique et les partages d’expériences.

La Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC, édition 2023 porte sur ’’l’Acquisition de compétences numériques essentielles pour la vie’’. Les manifestations mondiales auront lieu le 27 avril prochain. La Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC est une initiative de l’UIT qui vise à encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à envisager une carrière dans le secteur des TIC.

Akpédjé Ayosso

24 avril 2023 par