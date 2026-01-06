Des activités culturelles programmées au CCRI Ouidah

Le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI – John Smith) de Ouidah accueille, les mardi 6 et mercredi 7 janvier 2026, une série d’activités culturelles dans le cadre des Vodun Days.

Conférences, cinéma, concerts et danses sont au programme au CCRI John Smith de Ouidah. Les activités démarrent ce mardi 6 janvier 2026 à la Maison de la Culture avec une conférence autour du thème « Jimi Hendrix, Voodoo Child ».

La soirée se poursuivra au CCRI avec une soirée cinéma consacrée au film « Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte », réalisé par Arnold Antonin. Les 6 et 7 janvier, la musique sera à l’honneur avec les concerts Vodun & Jazz, programmés à 20 heures dans les jardins de la Maison de la Culture. Ces concerts réuniront des artistes musiciens de la diaspora afro-descendante ainsi que des artistes béninois, résidents et non-résidents, dans une fusion entre traditions vodun et sonorités jazz.

Les activités se poursuivront le mercredi 7 janvier avec une nouvelle conférence intitulée « New Orleans, regard sur le rôle et la place de la musique », animée par Adonis Patrick Rose. La journée s’achèvera au CCRI avec une soirée danse, proposée par le Conservatoire de Danses Cérémonielles et Royales du Bénin.

