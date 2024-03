Des actions phares du budget 2024 pour le bien-être des enfants

Le bien-être des enfants préoccupe le gouvernement béninois. Au titre de la gestion budgétaire 2024, des actions sont prévues afin de répondre convenablement aux besoins des enfants.

Des activités ont été définies dans plusieurs secteurs pour le bien-être des enfants et leur plein épanouissement. Dans le secteur de la Santé, le gouvernement a alloué un montant de 1.800.000.000 FCFA pour appuyer le fonctionnement du Comité National de lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose, la Paludisme, les Hépatites, les Infections Sexuellement Transmissibles et les Epidémies. Pour appuyer le financement du Centre Pédiatrique de SEDO GOHO et assurer la prise en charge de la Tuberculose, le gouvernement a prévu respectivement un budget de 72 000 000 FCFA et de 550 000 000 FCFA. Il est également prévu la gestion des épidémies et surveillance sanitaire ; la prévention et lutte contre les hépatites ; la Santé de la mère et de l’enfant et soins infirmiers et obstétricaux. A cela s’ajoutent la promotion de l’hygiène et de l’assainissement ; l’appui aux activités de santé de la reproduction ; les missions médico-chirurgicales.

Des actions phares sont aussi envisagées dans le secteur de l’éducation. Elles concernent le niveau préélémentaire et primaire, ainsi que le niveau secondaire. Au titre des actions, il y a le transfert au PAM par le MEMP des ressources pour l’achat des vivres au profit des écoles à cantines ; la gestion des établissements privés et de la promotion de la préscolarisation ; la commande et distribution des manuels, des cahiers d’activités et matériels didactiques dans les EPP et les EM ; la gestion de la santé et du sport scolaire de l’Enseignement Primaire. Sans oublier les subventions aux écoles pour leur fonctionnement ; le suivi du fonctionnement des écoles des enseignements maternel et primaire ; la construction des infrastructures scolaires sur les fonds FADEC ; les bourses d’enseignement universitaire etc.

Le budget de l’Etat, gestion 2024 permettra aussi de mener des actions dans le secteur de la Justice. Il s’agit de la protection et prise en charge des enfants en conflits avec la loi ou en danger moral ; la subvention au profit du Centre de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de Parakou ; la subvention au profit du Centre de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence d’Agblangandan ; la subvention au profit du Centre de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence d’Aplahoué ; la subvention au profit de la Direction de la Protection Juridique et Judiciaire de l’Enfance.

Parmi les actions prévues dans le secteur du Sport, il y a la construction d’une académie de football de jeunes filles ; la mise en œuvre du projet Sport pour tous ; l’organisation des activités de promotion de la jeunesse ; la mise en œuvre du sport scolaire et universitaire et aussi l’appui aux associations, mouvement et institutions de Jeunesse.

Dans le secteur social, les actions sont relatives à l’accueil et réinsertion familiale des enfants en situation difficile (C.A.T.E) ; la protection de la famille, de l’enfant et de l’adolescent (DFEA, Appui à la LAE) ; l’appui à la mise en œuvre des actions de l’autorité centrale en matière d’adoption internationale en république du Bénin ; le renforcement des moyens d’interventions de la Direction de la Famille, de l’Enfance et de l’Adolescence ; la production, gestion et exploitation de l’information relative à la famille, à la femme, à l’enfant, à la protection sociale et au genre.

3 mars 2024 par