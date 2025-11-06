Des acteurs formés à la valorisation des archives du spectacle vivant

La Bibliothèque nationale du Bénin (BnB) a organisé du 3 au 5 novembre 2025, à Porto-Novo, un séminaire de formation au profit des bibliothécaires, documentalistes, étudiants, artistes etc.

« Constitution, déploiement et valorisation des collections de fonds d’archives et de fonds documentaires sur la danse et le spectacle vivant », c’est le thème de la formation organisée à l’intention des bibliothécaires et documentalistes. Les étudiants, artistes, archivistes et conservateurs et danseurs ont également pris part à la formation animée par Anne Décoret-Ahiha, anthropologue de la danse, et Alice Poncet, experte en valorisation patrimoniale et responsable de la plateforme Numeridanse. Pour les formatrices, « le spectacle ne s’archive pas de lui-même. Archiver, c’est avant tout un acte humain, une manière de se relier à son environnement ».

Les participants ont échangé sur les archives, la danse ainsi que la préservation des rythmes traditionnels béninois. Ils ont salué l’initiative. « Quand j’étais étudiant, je cherchais des documents sur la danse sans rien trouver. Ce vide m’a marqué. Aujourd’hui, je comprends combien il est important de préserver nos œuvres », a confié Richard Adossou, danseur, chorégraphe et pédagogue.

Le séminaire de formation a été organisé dans le cadre d’un projet de coopération avec la Bibliothèque nationale du Bénin, soutenu par l’Institut Français, la Métropole de Lyon et la ville de Lyon.

