Des échanges sur le climat des affaires et le recouvrement des créances

Le directeur adjoint de Cabinet du ministre de la Justice et de la Législation Gilbert Togbonon, a procédé ce jeudi 30 novembre 2023, à l’ouverture des travaux de la 5e édition du Séminaire sur le Justice Commerciale. Cette rencontre annuelle est organisée par le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin en partenariat technique avec le Tribunal de Commerce de Cotonou.

La 5e édition du Séminaire sur la Justice Commerciale (SJC) a réuni les acteurs du monde judiciaire et économique sous le thème : « L’amélioration du climat des affaires et l’efficience du recouvrement des créances ». C’est une initiative annuelle du Conseil des investisseurs privés au Bénin (CIPB) ; une association qui contribue depuis des années, à la mise en place d’un espace favorable à l’investissement, à l’emploi et à l’optimisation des ressources locales. Selon le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin, Roland Riboux, « cette 5e édition du SJC s’inscrit dans un processus de maintien du dialogue public-privé entre l’Etat et le secteur privé pour la bonne marche des entreprises et le développement économique du Bénin ». L’édition 2023 du SJC permet d’aborder les techniques de financement des entreprises par les établissements de crédit et leur impact dans le recouvrement des créances ; et l’intelligence stratégique dans la gestion du contentieux commercial. Le CIPB, informe Roland Riboux, souhaite que les travaux autour de ces communications suscitent non seulement des réflexions pour mieux appréhender la pertinence des problèmes soulevés, mais aussi, aident les participants à améliorer l’exécution de leurs différents contentieux. Il a remercié le Tribunal de Commerce de Cotonou pour la fructueuse collaboration entretenue depuis les quatre dernières éditions du SJC.

À en croire le magistrat Romain Koffi, l’impact des rencontres ‘SJC’ sur l’efficacité des actions du Tribunal de Commerce de Cotonou n’est plus à démontrer. Il a rassuré les participants de la poursuite de l’implémentation des bonnes pratiques au sein du Tribunal de Commerce de Cotonou. « Nous restons à l’écoute et ouvert à toutes les idées qui participent à l’amélioration de nos performances », a affirmé le président du Tribunal de Commerce de Cotonou.

L’Ambassade de France au Bénin apporte chaque année, son soutien à l’organisation du SJC. Selon l’attachée de coopération, Marie Veillon, l’Ambassade de France au Bénin est convaincue de l’intérêt de cet espace de dialogue qui permet aux investisseurs d’évoquer les aspérités de leur quotidien et leur soutien à l’amélioration du cadre juridique relatif au secteur des affaires. « Les précédentes éditions ont permis d’enregistrer des avancées notables afin de sécuriser le climat des affaires », a-t-elle relevé.

Procédant à l’ouverture officielle des travaux, Gilbert Togbonon, directeur adjoint de Cabinet du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation a indiqué que la 5e édition du SJC intervient dans un contexte encore plus favorable au développement des activités économiques et des opérations commerciales. Il est marqué notamment par l’opérationnalisation de la Cour d’appel de commerce de Cotonou mais aussi l’entrée en vigueur imminente du nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. « Le dialogue permanent que mon département entretient avec le secteur privé est une nécessité car l’État est le garant de la sécurité juridique et judiciaire qui doit prévaloir pour le maintien des relations économiques nationales comme internationales », a déclaré Gilbert Togbonon. Il a salué le CIPB et l’implication constante de son président dans l’enracinement du dialogue entre le secteur privé et celui de la justice. Le directeur adjoint de Cabinet est convaincu que les propositions et recommandations issues de ce séminaire contribueront au renforcement des juridictions de commerce au Bénin.

Akpédjé Ayosso

