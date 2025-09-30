Des accords d’exemption de visa entre le Bénin et 6 pays

Le Bénin a signé des accords d’exemption de visa avec six pays et établi des relations avec Trinité-et-Tobago, et Palaos. Ces accords ont été conclus en marge de la 80è session des Nations Unies tenue du 9 au 23 septembre 2025 à New-York.

Les exemptions de visa ont été signés avec les Émirats arabes unis, le Kenya, le Tchad, Antigua-et-Barbuda, les Îles Marshall et les États fédérés de Micronésie.

Avec les Emirats Arabes Unis par exemple, l’accord d’exemption mutuelle de visa concerne les détenteurs de passeport diplomatique et de service.

Des relations diplomatiques officielles ont été également établies avec la Trinité-et-Tobago ainsi qu’avec Palaos.

La délégation béninoise a été conduite par le ministre des Affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari. Le chef de la diplomatie béninoise s’est entretenu avec ses homologues de l’Azerbaïdjan, du Venezuela, des Maldives, du Burundi et de la Mauritanie.

M. M.

