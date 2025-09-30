mardi, 30 septembre 2025 -

531 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Diplomatie

Des accords d’exemption de visa entre le Bénin et 6 pays




Le Bénin a signé des accords d’exemption de visa avec six pays et établi des relations avec Trinité-et-Tobago, et Palaos. Ces accords ont été conclus en marge de la 80è session des Nations Unies tenue du 9 au 23 septembre 2025 à New-York.

En marge de la 80è session des Nations unies tenue du 9 au 23 septembre 2025 à New-York, le Bénin a conclu un accord aérien avec le Luxembourg et des accords d’exemption de visa avec six autres pays.

Les exemptions de visa ont été signés avec les Émirats arabes unis, le Kenya, le Tchad, Antigua-et-Barbuda, les Îles Marshall et les États fédérés de Micronésie.
Avec les Emirats Arabes Unis par exemple, l’accord d’exemption mutuelle de visa concerne les détenteurs de passeport diplomatique et de service.

Des relations diplomatiques officielles ont été également établies avec la Trinité-et-Tobago ainsi qu’avec Palaos.

La délégation béninoise a été conduite par le ministre des Affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari. Le chef de la diplomatie béninoise s’est entretenu avec ses homologues de l’Azerbaïdjan, du Venezuela, des Maldives, du Burundi et de la Mauritanie.

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




René de Roland reçoit le prix Indianapolis ce 27 septembre


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le zoo d’Indianapolis célébrera le 27 septembre 2025, le travail du Dr (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis encouragent les investissements au Sahara marocain


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Après avoir réaffirmé à maintes occasions sa reconnaissance à la (…)
Lire la suite

Le député guadeloupéen Olivier Serva naturalisé Béninois


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le député Olivier Serva a obtenu la nationalité béninoise. ‎ ‎Le (…)
Lire la suite

SM le Roi inaugure des projets au Complexe portuaire de Casablanca


18 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
SM le Roi Mohammed VI a inauguré plusieurs projets d’envergure réalisés (…)
Lire la suite

Kamal Mekouar, l’Artisan de l’Excellence en Afrique


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Marocain Kamal Mekouar, Président-Directeur Général de Villa Design (…)
Lire la suite

Luanda accueille le sommet des chefs d’État sur le financement des (…)


12 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) et la (…)
Lire la suite

SM. le Roi Mohammed VI gracie 681 condamnés


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé sa Grâce à 681 condamnés à (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Gabon réaffirment leurs liens d’amitié


23 août 2025 par Marc Mensah
La Vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, a rencontré, jeudi 21 (…)
Lire la suite

Le Bénin fait ses premiers pas à l’Olympiade mondiale d’IA


22 août 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a participé, pour la première fois, à l’Olympiade (…)
Lire la suite

Le Japon réaffirme sa non-reconnaissance à la pseudo "rasd"


20 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Sommet de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le (…)
Lire la suite

1,5 milliard USD du Japon pour une Afrique verte et en bonne santé


20 août 2025 par Marc Mensah
Le Japon a annoncé mardi un soutien financier de 1,5 milliard de (…)
Lire la suite

Cotonou appelle Béninois et Gabonais à la « retenue et fraternité »


19 août 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois a appelé, lundi 18 août 2025, ses citoyens à (…)
Lire la suite

Le vendredi 15 août férié au Bénin


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La journée du 15 août 2025 est déclarée fériée, chômée et payée sur (…)
Lire la suite

Mise en place d’une association pour stimuler le commerce intra-africain


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Réseau continental des associations de femmes d’affaires en Afrique (…)
Lire la suite

Le Bénin exprime ses condoléances au peuple ghanéen


7 août 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois a exprimé sa profonde tristesse après le (…)
Lire la suite

Trump réaffirme la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité (…)


2 août 2025 par Ignace B. Fanou
La Fête du Trône 2025 a été l’occasion pour le Président Donald Trump (…)
Lire la suite

MSC lance une liaison directe entre la Chine, et 4 pays africains dont (…)


2 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans un contexte de dynamisation des flux commerciaux entre l’Asie et (…)
Lire la suite

L’icône américaine Lauryn Hill à Cotonou


1er août 2025 par Marc Mensah
Lauryn Hill, figure majeure de la culture afro-américaine, est au (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires