Elections communales et législatives au Bénin

Des Observateurs appellent à la sécurisation du dépouillement nocturne




La Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile (PEOSC), coordonnée par WANEP-Bénin, a exprimé ses inquiétudes, dimanche 11 janvier 2025, à l’issue des élections couplées communales et législatives.

Depuis sa Salle de Situation Électorale installée à l’Hôtel du Lac et mobilisant 1 200 observateurs sur l’ensemble du territoire, la Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile (PEOSC) a dressé un bilan du scrutin du 11 janvier 2026 faisant état de plusieurs dysfonctionnements.

« Des données rapportées par les observateurs, il a été enregistré des incidents relatifs : à des problèmes d’identification des électeurs ; à l’intimidation/consigne de vote aux électeurs ; à des troubles/incidents sécuritaires », selon la déclaration de clôture à 19 h lue par le général Général Awal Naïmi.

Il a été noté également des retards au démarrage dans plusieurs postes de vote. « C’est le cas, par exemple dans : le Littoral : PV4 EPP Ahogbohouè, 13e arrondissement/Cotonou, ouvert à 15 heures 26 minutes qui devra donc fermer le lundi 12 janvier 2026 à 01 heure 26 minutes du matin ; PV 2 CEG Houéyiho, 13e arrondissement/Cotonou, ouvert à 14 heures 28 minutes qui devra fermer le lundi 12 janvier 2026 à 00 heure 28 minutes ; le Borgou : PV 2, EPP Gounin, arrondissement Bori/Commune de N’Dali ouvert à 10 heures 39 minutes qui devra fermer à 20 heures 39 minutes ».

« A 18h45, heure de finalisation de la présente déclaration, les observateurs ont remonté des informations relatives aux conditions de clôture et de dépouillement de 458 postes de vote sur les 1200 observés, soit 38,16% de l’échantillon. Cette proportion de réponse est très faible pour générer des statistiques significatives. Cette situation est la conséquence des retards enregistrés sur le territoire national au démarrage du scrutin », précise la PEOSC.

La Plateforme alerte sur « des difficultés d’éclairage des postes de vote se poseront ; le risque de non-respect de la durée légale de 10 heures de vote ; le transport des urnes vers les coordinations d’arrondissement (…) dans des conditions de sécurité des personnes et du matériel peu optimales ».

Face à ces défis, la PEOSC a fait des recommandations.
Elle demande à la CENA de considérer les risques liés à l’obscurité pour une meilleure coordination des opérations de clôture et de dépouillement.

La plateforme exhorte les citoyens des postes encore ouverts à « maintenir le calme et accompagner les opérations de clôture ».

Aux commandements des forces de défense et de sécurité, la PEOSC demande de « maintenir en place, en collaboration avec la CENA, les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation du personnel et des résultats électoraux ».

Marc MENSAH

11 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




