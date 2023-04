Des Nana Benz aux Nana Tech : un modèle pour la féminisation des filières agro-forestières ?

Développer la compréhension et la collaboration : bienvenue dans l’Afrique de l’agenda 2063. Le message de plusieurs plateformes africaines (Bénin, Togo, Nigéria, Botswana, Afrique du sud, Ghana, Cameroun), développé à l’Exposition universelle de Dubaï, visait déjà à tendre la main au monde pour développer la compréhension et la collaboration.

Les logiques d’intégration régionale doivent progresser. Inspirons-nous de l’histoire des femmes qui ont bâti des royaumes en Afrique comme celui des Amazones. Célébrons aussi le phénomène de « Nana Benz », où les femmes créent des empires commerciaux. Comme une alternative à Dubaï et Shanghai, faisons rayonner la Zone Franche du Savoir et d’Innovation (Afro-futuristes) et sa nouvelle génération de « Nana Tech » à Sèmè city.

Dans le désert de Dubaï, plusieurs pavillons-laboratoires invitaient à explorer les réalisations et les inventions technologiques notables du Togo, du Bénin, du Ghana, du Nigéria et bien d’autres pays. Une invitation à découvrir l’innovation et l’ingéniosité des plus grandes ressources de l’Afrique : le peuple africain et l’entrepreneuriat au féminin. Un processus de créativité prêt à murir en 2025 ?

La prochaine Exposition universelle au Japon : Osaka 2025 envisage d’ériger un « Pavillon des femmes », renouant avec la tradition entreprise à Chicago par la philanthrope franco-américaine Bertha Palmer. Une vitrine pour valoriser la culture start-up du Togo ? du Bénin ? De ces smart nations aux portes du Nigéria dont la capitale économique Lagos dépassera en 2050 la population de Shanghai ?

Mieux encore, le modèle des Nana Tech peut s’exporter en allant chercher encore plus loin : dans l’arrière-pays, dans les Grass Fields, dans les savanes, dans les terroirs et les forêts du bassin du Congo pour dénicher de nouveaux trésors.

Perlage, pharmacopée à faible impact, diamants alternatifs sans extraction forestière, bioéconomie mondiale, alliance solaire, low-tech, industries créatives et culturelles, transmission des savoirs...

Dans le cadre du projet européen EUAV Forests, une boîte à outils a voulu capitaliser sur les bonnes pratiques existantes et ainsi transformer les savoirs en fertilisations croisées . La communauté des femmes, des coopératives féminines, des clusters féminins ont un rôle primordial de sensibilisation à cette stratégie de “spécialisation intelligente" pour valoriser les filières agro-forestières et les chaînes de valeur des produits forestiers non-ligneux.

La savane rose est une vision décrite dans l’ouvrage de William KUIHANE, médiateur culturel à la Fondation Jean-Félicien Gacha. Le titre : La savane rose s’inspire de la nature, de ses rencontres, de ses expériences, de son vécu. Et de l’action d’une femme valeureuse qui a été capitale pour lui : Ly DUMAS. Il y a 25 ans, une savane, une colline nue, s’est métamorphosée grâce au volontarisme de l’action humaine, une action dans le sens du progrès entreprise par la Présidente de la fondation culturelle Jean-Félicien Gacha, Madame Ly Dumas.

C’est un partage, une poésie pour développer une pensée positive. C’est parler du bien. Parler de ce qui est productif, ce qui est actif, ce qui est dans le sens du progrès.

Même quand on se retrouve dans des situations difficiles, trouver des ressources nécessaires en nous pour positiver et aller de l’avant. Les produits forestiers non-ligneux représentent une mine d’or pour l’Afrique. Tant de produits du terroir sont à valoriser. Tant d’indications géographiques protégées sont à enregistrer à l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) dont le siège est à Yaoundé.

Quand les premiers hommes sont arrivés dans les Grass Fields, il y avait des herbes hautes qui permettaient de nourrir les hommes et les animaux. Beaucoup d’animaux herbivores étaient présents : biches, lièvres, antilopes, gazelles.. Ces terroirs ne demandent qu’à retrouver vie. Prenons quelques exemples parmi ce riche terroir arboricole et viticole. Chaque consommateur de vin de raphia a une histoire à raconter autour de lui et pour la plupart du temps, ce sont les histoires d’amour. Amour pour soi, pour l’autre, pour la culture, un savoir-faire et surtout un savoir être. Le vin blanc de raphia, le bon Matango reste encore une star des cérémonies et manifestations, à nous d’œuvrer pour qu’il demeure.

Le vin de raphia était développé avec les marécages. Il est aussi développé en savanes. Les bambous de raphia laissaient place à la fabrication de meubles. L’éléphant au passage blessait le milieu avec sa patte. Un chasseur voyait alors un liquide coulé. Il va goûter ce mélange sucré.

Concernant ce mystérieux vin de raphia, les uns diront : buvons à la robustesse de nos rejetons, ainsi pour magnifier la place de celui-ci dans le processus de fécondité. Ainsi le Matango fortifie et rend l’homme puissant et fécond.

Buvons pour sceller les alliances, le vin consommé par les conjoints pendant la célébration de leur union les lie à jamais pour l’éternité. Chez les peuples Grass Fields, il est inconcevable d’imaginer un mariage sans cette liqueur, source de vie et de pérennisation de l’amour ; l’amour pour la famille, pour la descendance, et surtout pour la continuité.

Buvons ce produit de nos terres, comme l’ont fait nos ancêtres depuis la création, et comme le feront nos descendants ; buvons ensemble avec les vivants et avec les morts, car c’est ainsi dans les religions Bamiléké. D’autre diront simplement : immortalisons un instant de bonheur autour de ce Matango ; oui, boire un coup avec les siens immortalise l’instant et noue les liens d’amitié durables. Ainsi ceux qui se retrouvent autour d’une Dame-janne de ce précieux sont des Djos, Combis ou des Cops.

L’ouvrage La savane rose qui raconte cette grande odyssée entre culture et nature est disponible aux éditions du net, Paris Nanterre.

Kevin LOGNONÉ

27 avril 2023 par