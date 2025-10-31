Des leaders du parti LD face à la presse ce soir

Un groupe de responsables du parti Les Démocrates (LD), principale formation politique opposée à la gouvernance du chef de l’Etat Patrice Talon, sera face à la presse dans l’après-midi de ce vendredi 31 octobre 2025.

Des leaders du parti Les Démocrates une fois encore devant la presse béninoise ce vendredi 31 octobre 2025. Ces responsables du principal parti de l’opposition vont faire une déclaration.

Eliminés de la course pour la présidentielle de 2026 au Bénin, des députés LD ont fait une déclaration à la presse le mardi 28 octobre dernier. Ils ont reconnu à l’occasion, leur élimination du processus électoral suite à une décision de la Cour constitutionnelle. Au cours de la rencontre avec la presse, les députés, au nombre de six, ont évoqué « les dysfonctionnements internes et les guerres de leadership » qui ont fragilisé leur camp. Ils ont adressé un message de responsabilité au duo conduit par le ministre d’État Romuald Wadagni, favori du scrutin. Ils l’ont invité à « conduire le destin du pays durant les cinq prochaines années » avec un sens aigu de la justice sociale et du bien commun.

F. A. A.

31 octobre 2025 par ,